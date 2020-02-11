TOKİ 2020 kura çekilişi Elazığ'daki revizyonu sonrası mı yapılacak? TOKİ için son durum!

Şubat ayında en çok konuşulan ve merak edilen konulardan biri de TOKİ kura çekiliş tarihi oldu. Daha önce yapılan açıklamada TOKİ sosyal konut kuralarının şubat ayında gerçekleşeceğinin bildirilmesi beklentileri yükseltti. Uygun fiyatlı konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar, hak sahibi belirleme kurasının gerçekleşeceği tarihe odaklanmış durumda. Peki, TOKİ kura sonuç tarihi için yeni bir açıklama geldi mi? TOKİ kurası ne zaman çekilecek?



100 BİN SOSYAL KONUT İÇİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?



TOKİ 2020 kura sonuçları, 100 bin sosyal konut için müracaatlarını gerçekleştiren on binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye genelinde 81 ilde 260 proje merkezi için toplamda 1 milyon 211 bin 518 başvuru alan TOKİ, kura sonuçları için çekiliş işlemi gerçekleştirecek. TOKİ çekilişi için kura işlemi, kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.



TOKİ kura sonuçları, 81 ilde 260 proje için kura çekiliş işleminin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. On binlerce kişiyi yakından ilgilendiren TOKİ toplu konut kura sonuçları, herhangi bir aksaklık olmaması halinde şubat ayı içerisinde tamamlanacak.



TOKİ kura çekiliş tarihi ve süreci hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...