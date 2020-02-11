TOKİ 2020 kura çekilişi Elazığ'daki revizyonu sonrası mı yapılacak? TOKİ için son durum!
Elazığ'da meydana gelen elim deprem hadisesi dolayısıyla TOKİ'nin bölgedeki inşa süreci devam ediyor. 100 bin sosyal konut inşası için TOKİ kura sonuçları için beklenti ise devam ediyor. Normal şartlar altında şubat ayı içerisinde açıklanacağı duyurulan TOKİ kura sonuçları için sürecin, deprem nedeniyle çalışmaların devam ettiği Elazığ'daki yaraların sarılmasıyla birlikte gerçekleşeceği düşünülüyor. Peki, TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte, tahmini bilgilerle TOKİ kura sonuçları hakkında bazı bilgiler
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Şubat ayında en çok konuşulan ve merak edilen konulardan biri de TOKİ kura çekiliş tarihi oldu. Daha önce yapılan açıklamada TOKİ sosyal konut kuralarının şubat ayında gerçekleşeceğinin bildirilmesi beklentileri yükseltti. Uygun fiyatlı konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar, hak sahibi belirleme kurasının gerçekleşeceği tarihe odaklanmış durumda. Peki, TOKİ kura sonuç tarihi için yeni bir açıklama geldi mi? TOKİ kurası ne zaman çekilecek?
100 BİN SOSYAL KONUT İÇİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ 2020 kura sonuçları, 100 bin sosyal konut için müracaatlarını gerçekleştiren on binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye genelinde 81 ilde 260 proje merkezi için toplamda 1 milyon 211 bin 518 başvuru alan TOKİ, kura sonuçları için çekiliş işlemi gerçekleştirecek. TOKİ çekilişi için kura işlemi, kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak.
TOKİ kura sonuçları, 81 ilde 260 proje için kura çekiliş işleminin tamamlanmasının ardından erişime açılacak. On binlerce kişiyi yakından ilgilendiren TOKİ toplu konut kura sonuçları, herhangi bir aksaklık olmaması halinde şubat ayı içerisinde tamamlanacak.
TOKİ kura çekiliş tarihi ve süreci hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekilişinin şubat ayının ilk günlerinde yapılması bekleniyordu. Ancak Elazığ'daki deprem hadisesi nedeniyle TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bölgenin ihtiyaçlarına yoğunlaşması, TOKİ kura çekilişi için beklenen tarihin gerçekleşmemesinde önemli bir unsur oldu.
Bu nedenlerle TOKİ'nin bölgedeki durumu kontrol altına aldıktan sonra kura çekilişini şubat ayının son günlerine doğru gerçekleştirmesi bekleniyor.
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TOKİ İNŞAATLARI DENETLİYOR MU?
TOKİ, kendi ürettiği konutlarda olduğu gibi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı Projeleri’nde de denetimi, kendi teknik personeli ve\veya müşavir firmalar aracılığıyla yapmaktadır.
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TAKSİT ARTIŞLARI NASIL HESAPLANACAK?
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.
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ALINAN KONUTTA OTURULMADIĞI TAKDİRDE NE OLUR?
Alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.
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BAŞVURUDAN VAZGEÇENLER ÜCRETLERİNİ ALABİLİYOR MU?
Haklarınız iptal edilir. Başvuru bedeli ödeyenlere bu bedel geri ödenir. Ancak, talep örgütlenmesi çerçevesindeki uygulamalarda ihale işlemleri talebe göre başlatılacağı için başvuruda bulunduktan sonra vazgeçenlere başvuru bedeli geri ödenmemektedir. Yine talebin fazla olduğu bazı projelerde de vazgeçenlere başvuru bedelinin geri ödenmeyeceğine dair hüküm sözleşmeye konulabilmektedir.