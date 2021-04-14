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HaberlerGündem HaberleriTokat iftar vakti 2021: Tokat'ta iftara ne kadar kaldı? Tokat imsakiye ve sahur vakti bilgileri
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Gündem
Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 16:00 | 

Tokat iftar vakti 2021: Tokat'ta iftara ne kadar kaldı? Tokat imsakiye ve sahur vakti bilgileri

Tokat iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Tokat iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Tokat iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Tokat'ta iftara ne kadar kaldı? İşte, Tokat iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri

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Tokat iftar vakti için geri sayım sürüyor. Tokat iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Tokat'ta iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Trabzon iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri

TOKAT'TA İFTAR SAAT KAÇTA?

Tokat'ta iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.18'de gerçekleşecek.

TOKAT'TA SAHUR SAAT KAÇTA?

Tokat'ta sahur, 04.18'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz

2TOKAT İMSAKİYE 2021 BİLGİLERİ

TOKAT İMSAKİYE 2021 BİLGİLERİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:2219:1720:41*
214.04.202104:2019:1820:42
315.04.202104:1819:1920:43
416.04.202104:1719:2020:45
517.04.202104:1519:2120:46
618.04.202104:1319:2220:47
719.04.202104:1119:2320:49
820.04.202104:0919:2420:50
921.04.202104:0719:2520:52
1022.04.202104:0519:2620:53
1123.04.202104:0419:2720:54
1224.04.202104:0219:2820:56
1325.04.202104:0019:2920:57
1426.04.202103:5819:3020:59
1527.04.202103:5619:3121:00
1628.04.202103:5519:3221:02
1729.04.202103:5319:3321:03
1830.04.202103:5119:3421:04
1901.05.202103:4919:3521:06
2002.05.202103:4819:3721:07
2103.05.202103:4619:3821:09
2204.05.202103:4419:3921:10
2305.05.202103:4219:4021:12
2406.05.202103:4119:4121:13
2507.05.202103:3919:4221:15
2608.05.202103:3719:4321:16**
2709.05.202103:3619:4421:18
2810.05.202103:3419:4521:19
2911.05.202103:3319:4621:21
3012.05.202103:3119:4721:22***

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TOKAT Belediyesi, çocukların ramazan heyecanı ve coşkusunu doya doya yaşaması ile "İlk Orucum" adı verilen proje için ile oluşturulan internet sitesinden kayıt almaya başladı. Siteye kayıt yapan öğrencilere çeşitli hediyeler gönderilecek. Tokat Belediyesi, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle ramazan coşkusunu evlerinde yaşamak zorunda kalan çocuklara bir sürpriz hazırladı. Bu kapsamda, ilkorucum.com adresinden kayıt yaptıran 6-9 yaş arasındaki tüm Tokatlı çocuklara Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu tarafından sürpriz hediyeler gönderilecek. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu da, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla, çocuklar için hazırlanan ramazan ayı sürprizlerini ulaştıracaklarını duyurdu.

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Ramazan ayının Tokat'ta her zaman bir başka güzellikte yaşandığını, ancak koronavirüs salgını nedeniyle iki yıldır bu coşkudan mahrum kaldıklarını belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerife kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Ramazan denilince aklımıza hep çocukluk yıllarımız, o günlerde tuttuğumuz oruçlar gelir. Bu sebeple naçizane 'eski ramazanlar güzeldi' demek yerine 'çocukluk yıllarımıza isabet eden ramazanlar' daha güzeldi demenin doğru olduğunu düşünüyorum. İftar ve sahur sofraları, teravih namazı, Kadir Gecesi ve daha nice manevi güzellikleriyle bu ay hepimizde farklı bir coşku ve heyecan uyandırıyor. Tüm dünyayı kuşatan korona illeti, birçok geleneğimize, ananelerimize sekte vurdu. Ancak bizler yine de ne olursa olsun çocukluğumuzun o güzel ramazanlarını, çocuklarımıza miras bırakmak için çalışmaya kararlıyız. Bunun için Tokat Belediyesi olarak hazırladığımız 'İlk Orucum' projemizle çocuklarımızı bir nebze de olsa sevindirmek istiyoruz. Projemiz kapsamında bu ramazan ayında çocuklarımız için hazırladığımız eğitici-eğlendirici imsakiyelerimizi, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Ayrıca 9 yaş üst sınırı olmak kaydıyla, ilk oruçlarını tutan ve ilkorucum.com sitesine kaydını yapan tüm çocuklarımıza Ramazan Bayramı öncesinde hediyelerine kavuşmuş olacaklar. Bu vesileyle de değerlerimize sahip çıkmaya devam eden bütün ailelerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde, bu güzelliği doya doya yaşayacağımız ve bayramlaşma sevinci ile tamamlayacağımız bir ramazan ayı diliyorum" dedi. 

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