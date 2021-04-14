Tokat iftar vakti 2021: Tokat'ta iftara ne kadar kaldı? Tokat imsakiye ve sahur vakti bilgileri
Tokat iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Tokat iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Tokat iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Tokat'ta iftara ne kadar kaldı? İşte, Tokat iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri
Tokat iftar vakti için geri sayım sürüyor. Tokat iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Tokat'ta iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Trabzon iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri
TOKAT'TA İFTAR SAAT KAÇTA?
Tokat'ta iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.18'de gerçekleşecek.
TOKAT'TA SAHUR SAAT KAÇTA?
Tokat'ta sahur, 04.18'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz
TOKAT İMSAKİYE 2021 BİLGİLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:22
|19:17
|20:41*
|2
|14.04.2021
|04:20
|19:18
|20:42
|3
|15.04.2021
|04:18
|19:19
|20:43
|4
|16.04.2021
|04:17
|19:20
|20:45
|5
|17.04.2021
|04:15
|19:21
|20:46
|6
|18.04.2021
|04:13
|19:22
|20:47
|7
|19.04.2021
|04:11
|19:23
|20:49
|8
|20.04.2021
|04:09
|19:24
|20:50
|9
|21.04.2021
|04:07
|19:25
|20:52
|10
|22.04.2021
|04:05
|19:26
|20:53
|11
|23.04.2021
|04:04
|19:27
|20:54
|12
|24.04.2021
|04:02
|19:28
|20:56
|13
|25.04.2021
|04:00
|19:29
|20:57
|14
|26.04.2021
|03:58
|19:30
|20:59
|15
|27.04.2021
|03:56
|19:31
|21:00
|16
|28.04.2021
|03:55
|19:32
|21:02
|17
|29.04.2021
|03:53
|19:33
|21:03
|18
|30.04.2021
|03:51
|19:34
|21:04
|19
|01.05.2021
|03:49
|19:35
|21:06
|20
|02.05.2021
|03:48
|19:37
|21:07
|21
|03.05.2021
|03:46
|19:38
|21:09
|22
|04.05.2021
|03:44
|19:39
|21:10
|23
|05.05.2021
|03:42
|19:40
|21:12
|24
|06.05.2021
|03:41
|19:41
|21:13
|25
|07.05.2021
|03:39
|19:42
|21:15
|26
|08.05.2021
|03:37
|19:43
|21:16**
|27
|09.05.2021
|03:36
|19:44
|21:18
|28
|10.05.2021
|03:34
|19:45
|21:19
|29
|11.05.2021
|03:33
|19:46
|21:21
|30
|12.05.2021
|03:31
|19:47
|21:22***