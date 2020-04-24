Tokat,Giresun,Gümüşhane iftar saat kaçta? Ramazan 2020 imsakiyesi: Tokat,Giresun,Gümüşhane iftar ve sahur vakitleri
Ramazan ayı kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur ile başladı Tokat,Giresun,Gümüşhane'de iftar saat kaçta sorusu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında. Ramazan 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Tokat, Giresun, Gümüşhane iftar ve sahur vakitleri de belirlendi. Tokat,Giresun,Gümüşhane'de bu akşam iftar saat kaçta? İşte Tokat, Giresun, Gümüşhane iftar ve sahur vakitleri ve ramazan 2020 imsakiyesi
Tokat, Giresun, Gümüşhane'de yaşayan yüz binlerce vatandaş, Ramazan'ın ilk gününde orucun saat kaçta açılacağını ve iftar vaktinin saat kaçta geleceğini merak ediyor. Tokat, Giresun, Gümüşhane iftar vakitleri ve Ramazan imsakiyesi kentte yaşayan vatandaşlar tarafından aranıyor. Peki, Peki, Tokat, Giresun, Gümüşhane'de iftar ve sahur saat kaçta? 2020 Ramazan Tokat, Giresun, Gümüşhane sahur ve iftar saatleri...
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazan ayının ilk orucu için 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece sahura kalkıldı. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27'nci gecesine denk gelen 19 Mayıs'ta idrak edilecek.
Tokat'ta yaşayan vatandaşlar için iftar vakti saat 19:29
Giresun'da yaşayan vatandaşlar için iftar vakti saat 19:22
Gümüşhane'de yaşayan vatandaşlar için iftar vakti saat 19:17
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GÜMÜŞHANE 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:49
|19:17
|20:45*
|2
|25.04.2020
|03:47
|19:18
|20:46
|3
|26.04.2020
|03:45
|19:19
|20:48
|4
|27.04.2020
|03:44
|19:20
|20:49
|5
|28.04.2020
|03:42
|19:21
|20:51
|6
|29.04.2020
|03:40
|19:22
|20:52
|7
|30.04.2020
|03:38
|19:23
|20:54
|8
|01.05.2020
|03:37
|19:24
|20:55
|9
|02.05.2020
|03:35
|19:25
|20:57
|10
|03.05.2020
|03:33
|19:26
|20:58
|11
|04.05.2020
|03:31
|19:27
|21:00
|12
|05.05.2020
|03:30
|19:28
|21:01
|13
|06.05.2020
|03:28
|19:29
|21:03
|14
|07.05.2020
|03:26
|19:30
|21:04
|15
|08.05.2020
|03:25
|19:31
|21:06
|16
|09.05.2020
|03:23
|19:32
|21:07
|17
|10.05.2020
|03:21
|19:33
|21:08
|18
|11.05.2020
|03:20
|19:34
|21:10
|19
|12.05.2020
|03:18
|19:35
|21:11
|20
|13.05.2020
|03:17
|19:36
|21:13
|21
|14.05.2020
|03:15
|19:37
|21:14
|22
|15.05.2020
|03:14
|19:38
|21:16
|23
|16.05.2020
|03:12
|19:39
|21:17
|24
|17.05.2020
|03:11
|19:40
|21:19
|25
|18.05.2020
|03:09
|19:41
|21:20
|26
|19.05.2020
|03:08
|19:42
|21:21**
|27
|20.05.2020
|03:07
|19:43
|21:23
|28
|21.05.2020
|03:05
|19:44
|21:24
|29
|22.05.2020
|03:04
|19:45
|21:26
|30
|23.05.2020
|03:03
|19:46
|21:27***
TOKAT 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:01
|19:29
|20:56*
|2
|25.04.2020
|04:00
|19:30
|20:58
|3
|26.04.2020
|03:58
|19:31
|20:59
|4
|27.04.2020
|03:56
|19:32
|21:00
|5
|28.04.2020
|03:54
|19:33
|21:02
|6
|29.04.2020
|03:52
|19:34
|21:03
|7
|30.04.2020
|03:51
|19:35
|21:05
|8
|01.05.2020
|03:49
|19:36
|21:06
|9
|02.05.2020
|03:47
|19:37
|21:08
|10
|03.05.2020
|03:45
|19:38
|21:09
|11
|04.05.2020
|03:44
|19:39
|21:11
|12
|05.05.2020
|03:42
|19:40
|21:12
|13
|06.05.2020
|03:40
|19:41
|21:14
|14
|07.05.2020
|03:39
|19:42
|21:15
|15
|08.05.2020
|03:37
|19:43
|21:16
|16
|09.05.2020
|03:35
|19:44
|21:18
|17
|10.05.2020
|03:34
|19:45
|21:19
|18
|11.05.2020
|03:32
|19:46
|21:21
|19
|12.05.2020
|03:31
|19:47
|21:22
|20
|13.05.2020
|03:29
|19:48
|21:24
|21
|14.05.2020
|03:28
|19:49
|21:25
|22
|15.05.2020
|03:26
|19:50
|21:27
|23
|16.05.2020
|03:25
|19:51
|21:28
|24
|17.05.2020
|03:23
|19:52
|21:30
|25
|18.05.2020
|03:22
|19:53
|21:31
|26
|19.05.2020
|03:21
|19:53
|21:32**
|27
|20.05.2020
|03:19
|19:54
|21:34
|28
|21.05.2020
|03:18
|19:55
|21:35
|29
|22.05.2020
|03:17
|19:56
|21:36
|30
|23.05.2020
|03:15
|19:57
|21:38***
GİRESUN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|03:52
|19:22
|20:51*
|2
|25.04.2020
|03:50
|19:23
|20:53
|3
|26.04.2020
|03:48
|19:24
|20:54
|4
|27.04.2020
|03:46
|19:25
|20:55
|5
|28.04.2020
|03:44
|19:26
|20:57
|6
|29.04.2020
|03:42
|19:28
|20:58
|7
|30.04.2020
|03:41
|19:29
|21:00
|8
|01.05.2020
|03:39
|19:30
|21:01
|9
|02.05.2020
|03:37
|19:31
|21:03
|10
|03.05.2020
|03:35
|19:32
|21:04
|11
|04.05.2020
|03:34
|19:33
|21:06
|12
|05.05.2020
|03:32
|19:34
|21:08
|13
|06.05.2020
|03:30
|19:35
|21:09
|14
|07.05.2020
|03:28
|19:36
|21:11
|15
|08.05.2020
|03:27
|19:37
|21:12
|16
|09.05.2020
|03:25
|19:38
|21:14
|17
|10.05.2020
|03:23
|19:39
|21:15
|18
|11.05.2020
|03:22
|19:40
|21:17
|19
|12.05.2020
|03:20
|19:41
|21:18
|20
|13.05.2020
|03:19
|19:42
|21:20
|21
|14.05.2020
|03:17
|19:43
|21:21
|22
|15.05.2020
|03:15
|19:44
|21:23
|23
|16.05.2020
|03:14
|19:45
|21:24
|24
|17.05.2020
|03:12
|19:46
|21:26
|25
|18.05.2020
|03:11
|19:47
|21:27
|26
|19.05.2020
|03:10
|19:48
|21:28**
|27
|20.05.2020
|03:08
|19:49
|21:30
|28
|21.05.2020
|03:07
|19:50
|21:31
|29
|22.05.2020
|03:06
|19:51
|21:33
|30
|23.05.2020
|03:04
|19:51
|21:34***