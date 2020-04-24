Gündem Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 16:44 , 24 Nisan 2020 - 16:52

Tokat,Giresun,Gümüşhane iftar saat kaçta? Ramazan 2020 imsakiyesi: Tokat,Giresun,Gümüşhane iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı kılınan ilk teravih ve kalkılan ilk sahur ile başladı Tokat,Giresun,Gümüşhane'de iftar saat kaçta sorusu kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün internette aranan konuları arasında. Ramazan 2020 imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı. Tokat, Giresun, Gümüşhane iftar ve sahur vakitleri de belirlendi. Tokat,Giresun,Gümüşhane'de bu akşam iftar saat kaçta? İşte Tokat, Giresun, Gümüşhane iftar ve sahur vakitleri ve ramazan 2020 imsakiyesi