Tokat-Amasya-Gümüşhane iftar ve sahur saatleri | 2022 Diyanet imsakiyesi: Tokat-Amasya-Gümüşhane'de ilk iftar saat kaçta?

Tokat-Amasya ve Gümüşhane yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet edecekler, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve iftarın saat kaçta yapılacağını öğrenmek istiyor. Bu yıl ilk teravih namazı 1 Nisan'da kılınacak. İlk orucu tutacak olan Müslümanlar, 'Sahur, imsak ve iftar saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Tokat-Amasya ve Gümüşhane iftar ve sahur saatleri...
Tokat'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:26 kılınacak.
Amasya'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:30'da kılınacak.
Gümüşhane'de ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:15'de kılınacak.
Tokat'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:05 sahur ise 04:43'de gerçekleşecek.
Amasya'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:09'da sahur ise 04:45'de erçekleşecek.
Gümüşhane'de ilk iftar, 2 Nisan'da saat 18:54'de sahur ise 04:31'da gerçekleşecek.