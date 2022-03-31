Tokat-Amasya-Gümüşhane iftar ve sahur saatleri | 2022 Diyanet imsakiyesi: Tokat-Amasya-Gümüşhane'de ilk iftar saat kaçta?

Tokat-Amasya ve Gümüşhane yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet edecekler, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve iftarın saat kaçta yapılacağını öğrenmek istiyor. Bu yıl ilk teravih namazı 1 Nisan'da kılınacak. İlk orucu tutacak olan Müslümanlar, 'Sahur, imsak ve iftar saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Tokat-Amasya ve Gümüşhane iftar ve sahur saatleri...