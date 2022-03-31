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Tokat-Amasya-Gümüşhane iftar ve sahur saatleri | 2022 Diyanet imsakiyesi: Tokat-Amasya-Gümüşhane'de ilk iftar saat kaçta?

#Ramazan#2022 Ramazan

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük şehirlerinden olan Tokat-Amasya-Gümüşhane'de yaşayan yüz binlerce vatandaş, Ramazan ayında orucun saat kaçta açılacağını ve iftar vaktinin saat kaçta geleceğini merak ediyor. Bu kentlerde yaşayan vatandaşlar şehirlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet edecek Tokat-Amasya-Gümüşhaneliler, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve iftarın saat kaçta yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, Tokat-Amasya-Gümüşhane'de oruç saat kaçta açılacak? İftar saat kaçta? İşte, Tokat-Amasya-Gümüşhane 2022 Ramazan imsakiyesi ve iftar ve sahur saatleri...

1/4Tokat-Amasya-Gümüşhane iftar ve sahur saatleri | 2022 Diyanet imsakiyesi: Tokat-Amasya-Gümüşhanede ilk iftar saat kaçta

Tokat-Amasya ve Gümüşhane yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet edecekler, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve iftarın saat kaçta yapılacağını öğrenmek istiyor. Bu yıl ilk teravih namazı 1 Nisan'da kılınacak. İlk orucu tutacak olan Müslümanlar, 'Sahur, imsak ve iftar saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Tokat-Amasya ve Gümüşhane iftar ve sahur saatleri...

2/4İLK TERAVİH NAMAZI

İLK TERAVİH NAMAZI

Tokat'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:26 kılınacak.

Amasya'da ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:30'da kılınacak.

Gümüşhane'de ilk teravih namazı 1 Nisan 2022 Cuma günü saat 20:15'de kılınacak.

3/4İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ

İLK İFTAR VE SAHUR SAATİ

Tokat'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:05 sahur ise 04:43'de gerçekleşecek.

Amasya'da ilk iftar, 2 Nisan'da saat 19:09'da sahur ise 04:45'de erçekleşecek.

Gümüşhane'de ilk iftar, 2 Nisan'da saat 18:54'de sahur ise 04:31'da gerçekleşecek.

4/42022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

2022 İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

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