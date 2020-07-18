TOGG yenilikte ben de varım kampanyasında son anlar... TOGG ile isminizi fabrikanın temeline yazdırın
TOGG yenilikte ben de varım isim yazdırma kampanyası ile Bursa'da temeli atılacak olan fabrikada inşaat temeline yerleştirilecek özel bir kapsül ile adlarını yazdıracak. TOGG ben de varım kampanyası, ikinci adımını ise site tarafından oluşturulan görselin, ismini tarihe yazdırmak isteyen kişinin sosyal medya hesabından paylaşılması ile oluşturacak. Son aşamada ise, 18 Temmuz tarihinde yazılan tüm isimler bir kapsülde yerini alacak ve inşaat temeline yerleştirilecek. İşte, TOGG yenilikte ben de varım kampanyası isim yazdırma kampanyası detayı...
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TOGG yenilikte ben de varım kampanyası, 18 Temmuz tarihinde temelleri Bursa'da atılacak olan fabrikada ismini tarihe yazdırmak isteyen kişiler için başlatıldı. TOGG ben de varım kampanyasına katılmak için ismini belirtilen siteye girecek olan vatandaşlar, inşaat temeline yerleştirilecek özel bir kapsül ile adlarını tarihe yazdırma fırsatına sahip olacak. Peki, TOGG ben de varım ile fabrika temeline isim yazdırma işlemi nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Yerli elektrikli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Tesisin öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. 300'ü nitelikli personel olacak. 5 modelde yılda 175 bin adet üretilecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun gerçekleştireceği yatırım için 31 Aralık 2035'e kadar 30 bin otomobil alım garantisi verildi. Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği, yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.
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Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra tasarım ve mühendislik çalışmalarının geldiği noktayı gösteren ilk ön gösterim aracını ve sedan konseptini gün ışığına çıkaran TOGG, fabrikanın temelini 18 Temmuz 2020 tarihinde atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerinde 5 farklı model üretecek. Projenin hemen başında 2 ayrı özgün patenti kayda geçiren TOGG, üretime başlayacağı 2022 yıllı itibarıyla Avrupa'nın klasik olmayan doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olarak endüstride yerini alacak.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İLK ÖN SİPARİŞİ VERİYORUM
TOGG'un ilk tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulunmuştu;
"Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Bu iş için 100'ün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Hayalimiz tasarımcı ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan,milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak otomobile sahip olmak. Devrimin hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kabusa dönüştürüldüğünün de hikayesi. Kayseri'deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün yine faaliyette.
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TOGG CEO'SU GÜRCAN KARAKAŞ:
"Dünyada oyunun kuralları değişiyor. Otomobil akıllı bir cihaza dönüşmekte. Projeye başlamadan önce 18 şirketi inceledik. Fikri mülkiyeti yüzde 100 bizim olan bir otomobilden bahsediyoruz. 15 yıl içinde 5 modelimiz olacak. Neden SUV'u seçtik? Dünyanın en büyük segmenti. Yüzde 95'i ithal olan bir segment. Markanın adlandırma sürecini önümüzdeki senenin ortasında tamamlamayı düşünüyoruz. 200 ve 400 bg iki alternatif, arkadan itiş veya 4 çeker olacak. 500 km menzil ve 30 dakikanın altında şarj edilebilir olacak. Bataryasını sıfırdan geliştirdik. Aracın holografik asistanı var"
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Bakan Varank 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarihi açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.
Bakan Varank, Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.
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Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü.
Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.