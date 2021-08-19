TOGG ne zaman çıkacak ve üretilecek? Yerli otomobil TOGG'un üretim videosu yayınlandı!

TOGG FABRİKA ÇALIŞMASINDA SON DURUM Gövde tesisinde ise 252 adet prefabrik kolon montajı ile 2 bin 300 ton çelik montaj yapıldı. 7 bin 200 ton demirin bağlandığı gövde tesisinde 44 bin 500 metreküp beton döküldü.



340 adet prefabrik kolon montajının yapıldığı montaj tesisinde ise 3 bin 600 ton çelik montajı yapılırken, 65 bin 500 metreküp beton döküldü. Ayrıca montaj tesisinde 8 bin 900 ton demir bağlandı.



TOGG Gemlik Tesisi'nin enerji tesisinde de 1425 ton demir bağlanırken, 9 bin 628 metreküp beton döküldü ve 400 metrekare duvar işçiliği yapıldı. Su işleme tesisinde ise 1800 metreküp beton dökülürken, 360 ton demir bağlandı.