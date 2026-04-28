Togg marka aracına yaptırdığı kaplama görenleri şaşırtıyor: Durup fotoğrafını çekiyorlar

'POLİS HAFTASI'NI KUTLAMAK AMACIYLA BÖYLE BİR PROJE YAPTIK'

Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü ve 'Polis Haftası’nı kutlamak amacıyla yerli ve milli otomobilini, Türk motifleriyle dokunan özel bir halıyla kaplattığını söyleyen Firdevs Çakar, “Yerli ve milli olduğu için Togg otomobil almak istedim. Sonrasında ona neler yapılabilir, bunu görmek istedim. İstanbul'da aracımı halıyla kaplattım. Bu halıda Türk motifleri yer alıyor. Polis Haftası’nı kutlamak amacıyla böyle bir proje yaptık. İnsanların yolda giderken yoğun ilgisini görüyorum. Yolda giderken neredeyse herkes durdurmak istiyor. Durdurup fotoğraf çektiriyor. Tepkiler çok güzel, söktürmeyi düşünmüyorum. Yurt dışında bir fuara katılmak istiyorum. Davet geldi ve imkanlardan dolayı reddetmek zorunda kaldım. Devletten bu konuda destek bekliyorum. Aracımın rengi de ruhsata işli” diye konuştu.