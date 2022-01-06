TOGG CEO'su açıkladı: Yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak, seri üretime ne zaman geçecek?
TOGG ön satış fiyatı ve seri üretimi tarihi, prototip ve test çalışmaları devam eden yerli otomobilin tanıtımı ile bir kez daha gündeme geldi. 2019 yılının sonlarına yolculuğuna başlayan TOGG'un CEO'su Gürcan Karakaş, seri üretimin 2023'ün ilk çeyreğinde başlamış olacağını duyurdu. TOGG'un sedan modelini tüm dünyaya tanıtan Karakaş, "Sistemin bütünü aslında internette yer alıyor. Araçta internet yok , internetin içinde araç var." dedi. Çalışmaların devam ettiği TOGG'un ilk görüntüleri de sosyal medyaya damga vurdu. Peki, Yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak, ön sipariş fiyatı ne olacak? İşte, o konular hakkında bilgiler.
TOGG ne zaman çıkacak, sorusu son gelişmeler ile takip edilen konuların başında geliyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi’nde, 27 Aralık 2019 tarihinde ‘Yeniliğe Yolculuk’ sloganıyla başlayan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen Consumer Electronic Show (CES) fuarında ilk kez dünyanın beğenisine sunuldu. TOGG CEO'su tanıtımda yaptığı açıklamada, 2023'ün ilk çeyreğinde seri üretimin başlayacağını söyledi. Aracın Prototip ve test çalışmaları başarılı şekilde devam ediyor.
TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, seri üretimin 2023 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını belirtti. Karakaş, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ise şunları söylemişti;
“Seneye bu vakit buraya geldiğimizde buradaki tesisin seri üretim için süreçlerinin dondurulmuş olduğunu, bunun yanında orada üretilen araçlarla sertifikasyon testlerine üretim yapıldığının veya gönderildiğini görmüş olacağız. Hedefimiz kasımda bu işi tamamlamak. 10 Kasım’da tamamlamak için ağustosun başında bizim deneme üretimlerine başlamış olmamız lazım. Deneme üretimlerine ağustosun başında başlayabilmemiz için, haziranda buradaki tesisin, ekipmanın, alt yapısının kurulmuş olması lazım. Önce istasyonlar teker teker ve birleşerek devreye alınıyor.
Haziranda da bu sürecin bu şekilde tamamlanabilmesi için buradaki binanın kaba inşaatının tamamlanması gerekiyor. Bunların hepsi planlandığı şekilde gidiyor. Bir gecikme bizim için şu an yok. Tahminimiz 2023’ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlanır. Biz de 2023’ün ilk çeyreğinde süreç tamamlandıktan sonra, akıllı cihazlarımızın lansmanına, satışına başlarız.”
“Seneye bu vakit buraya geldiğimizde buradaki tesisin seri üretim için süreçlerinin dondurulmuş olduğunu, bunun yanında orada üretilen araçlarla sertifikasyon testlerine üretim yapıldığının veya gönderildiğini görmüş olacağız. Hedefimiz kasımda bu işi tamamlamak. 10 Kasım’da tamamlamak için ağustosun başında bizim deneme üretimlerine başlamış olmamız lazım. Deneme üretimlerine ağustosun başında başlayabilmemiz için, haziranda buradaki tesisin, ekipmanın, alt yapısının kurulmuş olması lazım. Önce istasyonlar teker teker ve birleşerek devreye alınıyor.
Haziranda da bu sürecin bu şekilde tamamlanabilmesi için buradaki binanın kaba inşaatının tamamlanması gerekiyor. Bunların hepsi planlandığı şekilde gidiyor. Bir gecikme bizim için şu an yok. Tahminimiz 2023’ün ilk çeyreğinde bu süreç tamamlanır. Biz de 2023’ün ilk çeyreğinde süreç tamamlandıktan sonra, akıllı cihazlarımızın lansmanına, satışına başlarız.”
TOGG ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
TOGG CEO'su Gürcan ABD'de yaptığı sunumda şunları söyledi;
* Akıllı cihaz alanında sunduklarımıza bakacak olursa çok büyük bir aks aralığı var. 200 ile 3400 beygir gücü sunuyoruz. 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunuyoruz. Bunlar ilk günden itibaren kıyaslama mukayese yoluyla belirlediğimiz hedefler. Ve tabi bunların da mobility ekosistemine entegre edilmesi gerekiyor. Hizmetler tarafındaki daha yüksek faydayı gördük. Bu yaşam alanında kredi kartınızı çıkarmanız ya da başka bir şey yapmadığınız bir yolculuk hayal edin.
* Diğer hedefimiz de çarpışma testlerinden 5 yıldız almak. Bir arabadan fazlasını oluşturduğumuz için bir fabrikadan daha büyük bir tesis oluşturmamız gerekiyordu. Her şey tek bir çatı altında olacak. Bu teknolojiyi 3. taraf ve şirketlerle yaşayabiliyoruz. Biz aynı zamanda Avrupa'daki en yüksek boyahaneyi işletiyoruz.
* Akıllı cihaz alanında sunduklarımıza bakacak olursa çok büyük bir aks aralığı var. 200 ile 3400 beygir gücü sunuyoruz. 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunuyoruz. Bunlar ilk günden itibaren kıyaslama mukayese yoluyla belirlediğimiz hedefler. Ve tabi bunların da mobility ekosistemine entegre edilmesi gerekiyor. Hizmetler tarafındaki daha yüksek faydayı gördük. Bu yaşam alanında kredi kartınızı çıkarmanız ya da başka bir şey yapmadığınız bir yolculuk hayal edin.
* Diğer hedefimiz de çarpışma testlerinden 5 yıldız almak. Bir arabadan fazlasını oluşturduğumuz için bir fabrikadan daha büyük bir tesis oluşturmamız gerekiyordu. Her şey tek bir çatı altında olacak. Bu teknolojiyi 3. taraf ve şirketlerle yaşayabiliyoruz. Biz aynı zamanda Avrupa'daki en yüksek boyahaneyi işletiyoruz.
* Boya atölyemizdeki uçucu bileşik salımları Avrupa standartlarının 7'de 1'inde, Türkiye standartlarında 9'da 1'inde... Neler yaptığımıza bakalım. Tesis 2022'de tesis inşası başladı. Aralık 2021 itibarıyla boyahane gibi teçhizatın kurulumunu yapıyoruz. Eğer ilginizi çekerse inşaat çalışmalarını YouTube hesabından takip edebilirsiniz. Seri üretim 2023'ün ilk çeyreğinde başlamış olacak. Prototip ve test çalışmaları başarılı bir şekilde devam ediyor.
* Bu yeni dünyada pilin hücreden modüle, modülden pakete kadar gitmesinden bahsediyorduk. Ortağımız güç konusunda lider. Yüksek enerjili hücreler konusunda da öncü. Otomotiv işi için değil, enerji depolama işleri için de yapacağız. Sadece otomotiv, Türkiye için değil. Bir dizi ülke var. Afrika ülkeleri dahil olmak üzere. Ve bu şirketi 15 gbw hücre ve paket boyutuna ulaştıracağız.
* Bu yeni dünyada pilin hücreden modüle, modülden pakete kadar gitmesinden bahsediyorduk. Ortağımız güç konusunda lider. Yüksek enerjili hücreler konusunda da öncü. Otomotiv işi için değil, enerji depolama işleri için de yapacağız. Sadece otomotiv, Türkiye için değil. Bir dizi ülke var. Afrika ülkeleri dahil olmak üzere. Ve bu şirketi 15 gbw hücre ve paket boyutuna ulaştıracağız.
* Nadir karbonnötr fabrikalarından birine sahip olacağız. Biz birlikte dünya genelinde seçme insanlarla bir ekip oluşturduk. Bu ekip gece gündüz demeden, uykusundan feragat ederek bunu piyasaya sunmak için yorulmaksızın çalışıyor. Bu eski şirketlerden gelen insanlar aslında klasik hiyerarşi olmayan bir yere gelerek çalışmaya başladılar.