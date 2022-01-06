TOGG CEO'su açıkladı: Yerli otomobil TOGG ne zaman çıkacak, seri üretime ne zaman geçecek?

TOGG ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

TOGG CEO'su Gürcan ABD'de yaptığı sunumda şunları söyledi;



* Akıllı cihaz alanında sunduklarımıza bakacak olursa çok büyük bir aks aralığı var. 200 ile 3400 beygir gücü sunuyoruz. 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunuyoruz. Bunlar ilk günden itibaren kıyaslama mukayese yoluyla belirlediğimiz hedefler. Ve tabi bunların da mobility ekosistemine entegre edilmesi gerekiyor. Hizmetler tarafındaki daha yüksek faydayı gördük. Bu yaşam alanında kredi kartınızı çıkarmanız ya da başka bir şey yapmadığınız bir yolculuk hayal edin.



* Diğer hedefimiz de çarpışma testlerinden 5 yıldız almak. Bir arabadan fazlasını oluşturduğumuz için bir fabrikadan daha büyük bir tesis oluşturmamız gerekiyordu. Her şey tek bir çatı altında olacak. Bu teknolojiyi 3. taraf ve şirketlerle yaşayabiliyoruz. Biz aynı zamanda Avrupa'daki en yüksek boyahaneyi işletiyoruz.