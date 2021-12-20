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Gündem
Haber Giriş: 20 Aralık 2021 - 20:37 | 

TL mevduat sistemi nasıl değişecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur farkı için kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yaptı. Gündemdeki ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yapan Erdoğan, TL mevzuat sistemine dair de bir takım bilgiler verdi. Peki, TL mevduat sistemi nasıl değişecek?

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan liderliğinde toplandı. 2021 yılının son Kabine Toplantısı'nda, ekonomide yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, "İnsanlarımız bankadaki TL varlığını mevduattan fazla ise bu getiriyi elde edecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

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"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek."

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