TL mevduat sistemi nasıl değişecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kur farkı için kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TL mevduatları için yeni bir düzenleme getirdiklerini belirterek, "İnsanlarımız bankadaki TL varlığını mevduattan fazla ise bu getiriyi elde edecek. Bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL'den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak" ifadelerini kullandı.



