Gündem Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 - 20:40 | 19 Ağustos 2021 - 20:40

Tiyatro, konser ve sinemalar için PCR testi zorunlu mu oldu? Aşı olmayanlar nerelere giremeyecek? İşte Kabine Toplantısı kararları

Kabine Toplantısı kararları ile aşı olmayanlar nerelere giremeyecek? sorusunun yanıtı netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 13.50'de başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs salgınında alınan yeni kararlar belli oldu. Aşı konusuna değinen Cumhurbaşkanı, konser, sinema gibi toplu faaliyetlerde PCR testi uygulamalarının devreye alınacağını bildirdi. Peki, tiyatro, konser, ve sinemalar için PCR testi zorunlu mu oldu? İşte, Kabine Toplantısı kararları ile PCR testi zorunluluğu hakkında ayrıntılı bilgiler.