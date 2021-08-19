Tiyatro, konser ve sinemalar için PCR testi zorunlu mu oldu? Aşı olmayanlar nerelere giremeyecek? İşte Kabine Toplantısı kararları
Kabine Toplantısı kararları ile aşı olmayanlar nerelere giremeyecek? sorusunun yanıtı netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 13.50'de başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs salgınında alınan yeni kararlar belli oldu. Aşı konusuna değinen Cumhurbaşkanı, konser, sinema gibi toplu faaliyetlerde PCR testi uygulamalarının devreye alınacağını bildirdi. Peki, tiyatro, konser, ve sinemalar için PCR testi zorunlu mu oldu? İşte, Kabine Toplantısı kararları ile PCR testi zorunluluğu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 13.30'da toplandı. Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınarak aşılama süreci gözden geçirildi. Toplantı sonrası vaka sayılarının kontrol altında tutulması için alınan kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle;
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AŞI OLMAYAN KAPALI MEKANA GİREMEYECEK Mİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti;
Aşı olmayan üniversite öğrencilerimizin ve çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirlerarası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız.
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Eylülde okullarına kavuşmayı bekleyen milyonlarca öğrencilerimizin çeşitli sektörlerde işlerine dört elle sarılan vatandaşlarımızın geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitim başlamasıyla, henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz.