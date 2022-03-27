Tiyatro Günü mesajları ve kutlama sözleri… İşte Dünya Tiyatro Günü tarihi

Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları tarafından kutlanmaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalarda yer almaktadır. En önemli etkinliklerden biri, dünya çapında başarı kazanmış bir tiyatro oyuncusu, yönetmeni veya yazarın yazdığı evrensel bildirgedir. İlk bildirge 1962’de Jean Cocteau (Fransa) tarafından yazılmıştır.
Dönemin ITI başkanı olan Arvi Kivimaa tarafından önce Helsinki, sonra da Viyana’da yapılan 9. ITI Konferansında ortaya atılan ‘tiyatrolar günü’ fikri, İskandinav ülkelerinden gelen desteğin de etkisiyle hayata geçirildi. Kabul edilişinden sonra her yıl, Paris’te 1962 tarihli Uluslar Tiyatrosu’nun (Theatre of Nations) da açılış günü olan 27 Mart günü, ITI’nin şu an sayısı 100’ü bulan dünya çapındaki merkezlerinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
Varoluşun ilk ve en değerli sanatıdır tiyatro ve sonsuza kadar varolacaktır. Emek verenlerin günü kutlu olsun.
Sahnede sanat ile başka bir dünyayı bizlere sunan tiyatro emekçilerimizin ve tiyatroseverlerin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum.
“Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır.”
Tiyatro, toplumun ve yaşamın aynasıdır.
Tiyatro, özgürlüktür, yaratıcılıktır, üretimdir. Tüm tiyatrocularımızın ve tiyatroseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum.
Perdelerin hic kapatılmaması, alkışların hiç susmaması dileği ile; Tüm tiyatro sanatçılarımızın ve tiyatoseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun..
"Tiyatro bir şehrin ocak başıdır. Orada en güzel masallar söylenir, en gerçek sözler duyulur." Tiyatro emekçilerinin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.