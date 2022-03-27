Tiyatro Günü mesajları ve kutlama sözleri… İşte Dünya Tiyatro Günü tarihi

DÜNYA TİYATRO GÜNÜ MESAJLARI

Varoluşun ilk ve en değerli sanatıdır tiyatro ve sonsuza kadar varolacaktır. Emek verenlerin günü kutlu olsun.



Sahnede sanat ile başka bir dünyayı bizlere sunan tiyatro emekçilerimizin ve tiyatroseverlerin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyorum.



“Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır.”



Tiyatro, toplumun ve yaşamın aynasıdır.



Tiyatro, özgürlüktür, yaratıcılıktır, üretimdir. Tüm tiyatrocularımızın ve tiyatroseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum.



Perdelerin hic kapatılmaması, alkışların hiç susmaması dileği ile; Tüm tiyatro sanatçılarımızın ve tiyatoseverlerin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun..



"Tiyatro bir şehrin ocak başıdır. Orada en güzel masallar söylenir, en gerçek sözler duyulur." Tiyatro emekçilerinin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.