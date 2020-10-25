Tirree kafede Kovid-19’a karşı saydam çadır var!

Bu çadırların yağmur ve kardan müşterilerini koruyacağını kaydeden Tirree, çadırların kapılarının Kovid-19’dan dolayı hep açık tutulacağını aktardı. Tirree, Kovid-19 önlemleri kapsamında Berlin’de 23.00-06.00 saatleri arasında restoran ve kafelerin açık tutulmasının yasak olduğunu hatırlatarak, “Kovid-19 vakalarının artmaması için biz buna riayet ediyoruz. Her akşam bu çadırları içeri alıyoruz ve sabah tekrar dışarı çıkarıyoruz. Bu çok emek isteyen bir şey” dedi.