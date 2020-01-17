Tırnaklardaki beyaz lekelere dikkat!

Tırnaklardaki beyazlık birçok hastalığın göstergesi olabilir Tırnaklar dışsal etkenlerden ve travmalardan etkilenirken, içsel olarak da birçok hastalığın veya eksikliğin göstergesi olabilir. En sık rastlanan tırnak değişikliği, tırnak üzerindeki beyazlıklar ve tırnak kırılmalarıdır. Beyazlıklar noktasal, çizgisel veya yaygın olabilir. Hemen herkesin tırnağında, bir dönem bu tarz değişiklikler baş göstermiştir. Noktasal ve çizgisel opak beyazlıklar genellikle travma, sıklıkla yapılan manikür ya da pedikür, tırnak yeme veya sıkı ayakkabı giyilmesi sonrasında meydana gelir. Sık oje sürülmesine bağlı da yalancı beyazlık görüntüsü oluşabilir.