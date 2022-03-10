Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasak mı? İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama!

TIR VE KAMYONLARIN İSTANBUL'A GİRİŞİ YASAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaştığı yeni duyuruda, " Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametilerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" açıklamaları yer aldı. Bu durumda tır ve kamyonların yeni bir açıklamaya kadar kontrollü bir şekilde İstanbul'a girişi sağlanacaktır.