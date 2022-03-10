Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasak mı? İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama!

Olumsuz hava şartlarının ardından alınan önlemler arasında tır ve kamyonların İstanbul'a girişi de yer alıyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde, "İkinci bir duyuruya kadar; İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların 10 Mart Perşembe günü saat 04:00'dan sonra trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" açıklamasında bulunmuştu. İşte, Valilik'ten tır ve kamyonlarla ilgili yeni açıklama!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaştığı yeni duyuruda, " Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametilerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" açıklamaları yer aldı. Bu durumda tır ve kamyonların yeni bir açıklamaya kadar kontrollü bir şekilde İstanbul'a girişi sağlanacaktır.