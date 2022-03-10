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Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasak mı? İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama!

#Tır Ve Kamyonların İstanbul'a Girişi#Tır Ve Kamyonların İstanbul'a Girişi Yasak Mı#İstanbul Valiliği

Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği'nden peş peşe alınan önlemler vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Gece saatlerinde alınan bir kararla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların trafiğe çıkışına izin verilmediğini duyurmuştu. Bugün itibariyle yasağın devam edip etmediği ise merak konusu oldu. Peki, tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasak mı? İşte, İstanbul Valiliği'nden yeni açıklama!

1/3Tır ve kamyonların İstanbula girişi yasak mı İstanbul Valiliğinden yeni açıklama

Olumsuz hava şartlarının ardından alınan önlemler arasında tır ve kamyonların İstanbul'a girişi de yer alıyor.

2/3Tır ve kamyonların İstanbula girişi yasak mı İstanbul Valiliğinden yeni açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün akşam saatlerinde, "İkinci bir duyuruya kadar; İstanbul içinde bulunan tır ve kamyonların 10 Mart Perşembe günü saat 04:00'dan sonra trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir" açıklamasında bulunmuştu. İşte, Valilik'ten tır ve kamyonlarla ilgili yeni açıklama!

3/3TIR VE KAMYONLARIN İSTANBULA GİRİŞİ YASAK MI

TIR VE KAMYONLARIN İSTANBUL'A GİRİŞİ YASAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın paylaştığı yeni duyuruda, " Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan son veriler neticesinde; Anadolu ve Trakya istikametilerinden İstanbul'a seyahat eden tır ve kamyonların ilimize girişine kontrollü olarak izin verilmektedir" açıklamaları yer aldı. Bu durumda tır ve kamyonların yeni bir açıklamaya kadar kontrollü bir şekilde İstanbul'a girişi sağlanacaktır.

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