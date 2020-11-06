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Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 13:02 | 

Timur Selçuk'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu! Zafer Algöz: Ustamızı, hocamızı kaybettik

Müzik dünyası bir ustasını kaybetti. Timur Selçuk 74 yaşında hayata veda etti. Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, müzik dünyasına unutulmaz eserler bıraktı.

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Usta sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler acılarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.

2NİLÜFER
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NİLÜFER

Timur Selçuk örnek bir sanatçı. Onun şarkılarını seslendirme fırsatı yakalayabildik. Çok üzüldüm, çok da genç 74 yaşında. Çok üzgünüm…

3ALİ KOCATEPE
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ALİ KOCATEPE

Tüm müzik camiası ve sevenlerinin başı sağ olsun. Türkiye ustasını kaybetti. Modern Türk popüler müziğinin en iyi şarkılarını yapan besteciydi, öncüydü. Bugün hala bestelediği şarkılar sahnelerde söyleniyor. Benim çok yakın dostumdu. Yeri doldurulamayacak bir insan. Yakın arkadaşlarına zaman zaman telefon açıp ‘ben yolcuyum’ gibi söylemlerde bulunuyormuş.

4MESUT YAR
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MESUT YAR

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne O’nun piyano tuşları eşliğinde girmiştim. O’nun “Caddeden sokaklara doğru yükselen sesini” asla unutmayacağım. Nur içinde yat Timur hocam, Münir Nurettin Bey’e selamımızı ilet; bir tatlı huzurda buluşursunuz dilerim

5MAHSUN KIRMIZIGÜL
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MAHSUN KIRMIZIGÜL

Çok değerli usta müzisyen Timur Selçuk vefat etmiş. Çok üzüldüm. Ülkemiz çok değerli bir müzik adamını kaybetti. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.

6SUAT SUNGUR
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SUAT SUNGUR

Bir tatlı huzur almaya gitti Timur Selçuk. Sevenlerine sabırlar diliyorum.

7ATA DEMİRER
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ATA DEMİRER

Beyaz güvercin, Ayrılanlar için ,Karantinalı Despina daha neler neler...Sanatçının tarifiydi Timur Selçuk çok üzgünüm ..Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim

8FIRAT TANIŞ
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FIRAT TANIŞ

Timur Selçuk vefat etmiş. Çok üzgünüm. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.

9ERDEM YENER
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ERDEM YENER

Timur Selçuk’u kaybetmişiz. Başımız sağ olsun, nur içinde yatsın.

10NİLGÜN BELGÜN
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NİLGÜN BELGÜN

Timur Selçuk .... Çok üzgünüm ışıklar içinde uyusun

11ZAFER ALGÖZ
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ZAFER ALGÖZ

Güzel şarkıların bestecisi Timur Selçuk hocamızı da kaybettik

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