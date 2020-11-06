Timur Selçuk'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu! Zafer Algöz: Ustamızı, hocamızı kaybettik

ALİ KOCATEPE Tüm müzik camiası ve sevenlerinin başı sağ olsun. Türkiye ustasını kaybetti. Modern Türk popüler müziğinin en iyi şarkılarını yapan besteciydi, öncüydü. Bugün hala bestelediği şarkılar sahnelerde söyleniyor. Benim çok yakın dostumdu. Yeri doldurulamayacak bir insan. Yakın arkadaşlarına zaman zaman telefon açıp ‘ben yolcuyum’ gibi söylemlerde bulunuyormuş.