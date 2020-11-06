Timur Selçuk'un vefatı ünlü isimleri yasa boğdu! Zafer Algöz: Ustamızı, hocamızı kaybettik
Müzik dünyası bir ustasını kaybetti. Timur Selçuk 74 yaşında hayata veda etti. Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, müzik dünyasına unutulmaz eserler bıraktı.
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Usta sanatçının vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ünlü isimler acılarını sosyal medya hesaplarından dile getirdi.
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NİLÜFER
Timur Selçuk örnek bir sanatçı. Onun şarkılarını seslendirme fırsatı yakalayabildik. Çok üzüldüm, çok da genç 74 yaşında. Çok üzgünüm…
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ALİ KOCATEPE
Tüm müzik camiası ve sevenlerinin başı sağ olsun. Türkiye ustasını kaybetti. Modern Türk popüler müziğinin en iyi şarkılarını yapan besteciydi, öncüydü. Bugün hala bestelediği şarkılar sahnelerde söyleniyor. Benim çok yakın dostumdu. Yeri doldurulamayacak bir insan. Yakın arkadaşlarına zaman zaman telefon açıp ‘ben yolcuyum’ gibi söylemlerde bulunuyormuş.
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MESUT YAR
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne O’nun piyano tuşları eşliğinde girmiştim. O’nun “Caddeden sokaklara doğru yükselen sesini” asla unutmayacağım. Nur içinde yat Timur hocam, Münir Nurettin Bey’e selamımızı ilet; bir tatlı huzurda buluşursunuz dilerim
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MAHSUN KIRMIZIGÜL
Çok değerli usta müzisyen Timur Selçuk vefat etmiş. Çok üzüldüm. Ülkemiz çok değerli bir müzik adamını kaybetti. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim.
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SUAT SUNGUR
Bir tatlı huzur almaya gitti Timur Selçuk. Sevenlerine sabırlar diliyorum.
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ATA DEMİRER
Beyaz güvercin, Ayrılanlar için ,Karantinalı Despina daha neler neler...Sanatçının tarifiydi Timur Selçuk çok üzgünüm ..Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim
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FIRAT TANIŞ
Timur Selçuk vefat etmiş. Çok üzgünüm. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.
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ERDEM YENER
Timur Selçuk’u kaybetmişiz. Başımız sağ olsun, nur içinde yatsın.
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NİLGÜN BELGÜN
Timur Selçuk .... Çok üzgünüm ışıklar içinde uyusun
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ZAFER ALGÖZ
Güzel şarkıların bestecisi Timur Selçuk hocamızı da kaybettik