Timur Selçuk hayata veda etti: Yarım asırlık çınar artık yok!

Selçuk iki yıl öne sanat hayatında 50 yılı geride bırakmıştı.Usta müzisyen Münir Nurettin Selçuk gibi bir efsanenin oğlu olmanın kendisi için ne ifade ettiğni ise "Sizde malzeme yoksa kimin oğlu olursanız olun hiçbir şey ifade etmez. Öncelikle tüm bunları maddi ve manevi anlamda hissedecek bir bilince sahip olmanız gerekiyor. Yaradan demek ki bu anlamda bana yardım etti ve babamdan gelen sorumluluğu elimden geldiğince taşıdım diyerek yanıtlamıştı.