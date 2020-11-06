Timur Selçuk hayata veda etti: Yarım asırlık çınar artık yok!
Müzik dünyası bir ustasını kaybetti. Timur Selçuk 74 yaşında hayata veda etti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Türk müziğinin unutulmaz ustalarından Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu olan Timur Selçuk, 2 Temmuz 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi.
2
Abone Ol
Selçuk, Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı'nın piyano bölümüne de devam etti.
3
Abone Ol
Liseyi bitirdikten sonra Paris'e giderek Müzik Öğretmen Okulu'nda bestecilik ve orkestra yönetimi bölümlerini bitirdi. 1964 ile 69 arasında Ecole Normale de Musique'de piyano, kompozisyon ve orkestra şefliği eğitimi aldı.
4
Abone Ol
Ailesinden ve ülkesinden uzak kaldığı bu süreçte mide hastalıklarıyla boğuştu. Birkaç kez mide kanaması geçirdi.1969 yılında geçirdiği ağır operasyonun ardından Türkiye'ye döndü.
5
Abone Ol
Müzik çalışmalarına Türkiye'de devam etti. Cahit Sıtkı Tarancı, Orhan Veli Kanık ve Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerini besteleyip seslendirdi. Bunlar ilgi görünce Nazım Hikmet ve Attila İlhan şiirleri için de besteler yaptı.
6
Abone Ol
1974 yılından sonra oda müziği çalışmalarına öneldi. Çok sayıda tiyatro oyununun müziklerini yaptı. 1977'de İstanbul Oda Orkestrası'nı kurdu Bir yıl sonra da Çağdaş Müzik Merkezi bir müzik okulu açtı.
7
Abone Ol
Babası Münir Nurettin Selçuk'tan Jacques Brel ve Ruhi Su'dan etkilenen sanatçı, kendine özgü bir müzik dili geliştirdi.
8
Abone Ol
1988'de Kültür Bakanlığı tarafında Devlet Sanatçısı unvanı verildi. Timur Selçuk, tango eğitmeni Ayşegül Beti ile 1971 yılında evlendi Hazal ve Mercan adında iki kızı dünyaya geldi. Fakat evlilikleri uzun ömürlü olmadı.
9
Abone Ol
Selçuk iki yıl öne sanat hayatında 50 yılı geride bırakmıştı.Usta müzisyen Münir Nurettin Selçuk gibi bir efsanenin oğlu olmanın kendisi için ne ifade ettiğni ise "Sizde malzeme yoksa kimin oğlu olursanız olun hiçbir şey ifade etmez. Öncelikle tüm bunları maddi ve manevi anlamda hissedecek bir bilince sahip olmanız gerekiyor. Yaradan demek ki bu anlamda bana yardım etti ve babamdan gelen sorumluluğu elimden geldiğince taşıdım diyerek yanıtlamıştı.
10
Abone Ol
Türkiye'de çok sesli müziğin öncülerinden olan Selçuk, 1989 yılında Grup Pan'ın seslendirdiği Bana Bana adlı şarkıyla ülkemizi temsil etmişti.