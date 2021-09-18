TİM 2020 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğanın katılımıyla yapıldı

İLK 1000 İHRACATÇININ KATKISI 92,6 MİLYAR DOLAR 28. TİM Olağan Genel Kurulunda Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 araştırmasının sonuçları da açıklandı. TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına olanak sağlayarak ihracatçı firmalara yol gösterirken, ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını da gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, ilk 1000’de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 92,6 milyar dolar. Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 54,6; 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı 11 oldu.