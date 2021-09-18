TİM 2020 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğanın katılımıyla yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 28'inci Olağan Genel Kurulu ile 2020 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, TİM Başkanı İsmail Gülle ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Türkiye’de geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi. Kurulda, TİM Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı'nın tanıtımını da gerçekleştirdi ve yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
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İLK BİN FİRMANIN YÜZDE 57,5İ MARMARA BÖLGESİNDE
Buna göre; ilk binde yer alan şirketlerin toplam ihracatı 92,6 milyar dolar, toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 54,6 oldu. İlk 1000'in yüzde 78,9'u yerli firmalardan oluştu. Bu firmalar, ilk bin firmanın toplam ihracatının yüzde 59,3'ünü gerçekleştirdi. İlk bin firmanın yüzde 57,5'i Marmara Bölgesinde yer aldı.
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İLK BİN İHRACATÇI, TOPLAM 1 MİLYONA YAKIN İSTİHDAM SAĞLADI
2020 yılında listede en fazla firması yer alan il ise 426 ile İstanbul oldu. Sektör bazında İlk bin ihracatçı listesindeki toplam ihracatın yüzde 23,8'ini otomotiv endüstrisi, yüzde 10,7'sini kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 10,5'i çelik, yüzde 9,4'ünü hazırgiyim ve konfeksiyon, yüzde 8,4'ünü de elektrik-elektronik sektörleri gerçekleştirdi. İlk bin ihracatçı, toplam 1 milyona yakın istihdam sağladı.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLK 10 ŞAMPİYONA ÖDÜLLERİNİ TAKDİM ETTİ
Genel Kurul ve ödül törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İlk 1000 İhracatçı firma temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernek ve ilgili paydaş kurumların Başkanları, TİM Delegeleri, İhracatçı Birliklerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Delegeleri ile TİM Konsey Üyeleri katıldı.
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EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLK 10 FİRMA
Türkiye’de 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirerek ödül alan ilk 10 şirket sırasıyla; Ford Otomotiv Sanayi, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, Vestel Ticaret, Kibar Dış Ticaret, Arçelik, TGS Dış Ticaret, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Türkiye Petrol Rafinerileri ve Mercedes-Benz Türk oldu.
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İLK 1000 İHRACATÇININ KATKISI 92,6 MİLYAR DOLAR
28. TİM Olağan Genel Kurulunda Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 araştırmasının sonuçları da açıklandı. TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına olanak sağlayarak ihracatçı firmalara yol gösterirken, ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını da gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, ilk 1000’de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 92,6 milyar dolar. Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 54,6; 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı 11 oldu.
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İlk 1000'in yüzde 78,9'u yerli firmalardan oluştu. Bu firmalar, ilk 1000'in toplam ihracatının yüzde 59,3'ünü gerçekleştirdi. İlk 1000 firmanın yüzde 57,5'i Marmara Bölgesi'nde yer aldı.
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169 FİRMA LİSTEYE İLK KEZ GİRDİ
2019 yıldan farklı olarak 169 firma listeye ilk kez girdi ve bu firmaların toplam ihracatı 5,65 milyar dolar oldu. İhracatını 1 milyar dolar üzerine taşıyan toplam 17 şehir, ihracatın lokomotifi oldu. İlk 1000'in yüzde 66,5'i üretici-ihracatçı firmalardan oluştu. İlk 1000 firmanın yüzde 57,5'i Marmara Bölgesi'nde yer aldı.
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İlk 1000 İhracatçı Listesinde 50 ilden firmalar yer aldı. 2020 yılında listede en fazla firması yer alan iller; İstanbul (426 şirket), İzmir'den (80 şirket), Gaziantep'ten (73 şirket), Bursa (61 şirket), Kocaeli (59 şirket) ve Ankara (49 şirket).
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OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDER
Sektör bazında incelendiğinde, İlk 1000 İhracatçı Listesindeki toplam ihracatın yüzde 23,8'i otomotiv endüstrisi, yüzde 10,7'sini kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 10,5'i çelik, yüzde 9,4'ünü hazırgiyim ve konfeksiyon, yüzde 8,4'ünü de elektrik elektronik sektörü gerçekleştirdi.
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Araştırma sonuçlarına göre Ford Otomotiv Sanayi A.Ş, 4 milyar 897 milyon 527 bin dolarlık ihracatla 2020 yılında da liderliğini korurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türki-ye A.Ş 3 milyar 576 milyon 484 bin dolarla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 2 milyar 282 milyon 777 bin dolarla üçüncü oldu.