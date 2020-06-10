TikTok’tan dikkat çeken kampanya… Ünlüler de destek verdi
TikTok, güvenlik konusunda ailelerin farkındalığını artırmayı hedefleyen çok faydalı bir kampanyaya imza attı. 178 milyonun üzerinde görüntüleme alan “İşte Benim Ailem” adlı kampanya, pek çok ünlünün dikkatini çekmeyi başardı. TikTok uygulamasına getirilen Aile Eşleştirme Modu’na da kampanyada vurgu yapılıyor ve bizlere bu yeni özelliği daha yakından tanıma fırsatı sunuluyor.
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#İştebenimailem etiketiyle başlatılan kampanya, kullanıcılarını evlerinde ailece kaliteli zaman geçirmeye teşvik ediyor, ayrıca platformun yeni tanıttığı Aile Eşlemesi Modu özelliğine dair ipuçları sunuyor.
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Aile Eşleştirme Modu nedir, ne işe yarıyor?
TikTok’ta çocukların erişimlerini kısıtlayacak bir güncelleme yapıldı. Aile Eşleştirme Modu adlı bir özellik ile ebeveynlere çocuklarının gizliliği ve güvenliği üzerinde daha fazla kontrol sağlama olanağı sunuldu.
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Aile Eşlemesi Modu özelliği, ebeveynlerin ve gençlerin güvenlik ayarlarını bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirmelerini sağlıyor. Bu güncelleme, ebeveynin TikTok hesaplarını çocuklarının hesaplarına bağlıyor ve ekran süresi yönetimi, kısıtlı mod ve doğrudan mesajlar üzerinde düzenlemeler yapmasını imkan tanıyor.
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Kampanya ve Aile Eşleşmesi modu pek çok ünlünün dikkatini çekti
Şimdiye kadar 178 milyonun üzerinde görüntüleme alan #İşteBenimAilem kampanyası, karantina sırasında eğlenmek için TikTok'a katılan ünlülerin dikkatini çekti. Çevrimiçi güvenliğin öneminin farkında olan ünlüler, dijital okuryazarlığı teşvik eden TikTok’u desteklediklerini kampanyaya katılarak gösteriyorlar.
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Oyuncu, manken ve televizyon sunucusu Çağla Şikel, çocuklarıyla birlikte bir video paylaştı.