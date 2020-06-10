TikTok’tan dikkat çeken kampanya… Ünlüler de destek verdi

Kampanya ve Aile Eşleşmesi modu pek çok ünlünün dikkatini çekti Şimdiye kadar 178 milyonun üzerinde görüntüleme alan #İşteBenimAilem kampanyası, karantina sırasında eğlenmek için TikTok'a katılan ünlülerin dikkatini çekti. Çevrimiçi güvenliğin öneminin farkında olan ünlüler, dijital okuryazarlığı teşvik eden TikTok’u desteklediklerini kampanyaya katılarak gösteriyorlar.