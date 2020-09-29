Tiktok fenomeni Merve Yalçın: Survivor şampiyonu olmak istiyorum

-Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Sevgi tarifini soruyorum burada.

Ben sevgisini çok belli eden biri değilim. Karşı tarafa kendimi sıcak hissediyorsam o zaman dünyanın en iyi insanı olurum.

-O gün o kararı verseydik bugün ne olurdu acaba?

Normalde ben güzellik uzmanıyım. Çalışırken başlamıştım TikTok çekmeye. Bir arkadaşım beni video çekmem için zorladı. Ben çekiyordum ama yüklemiyordum taslakta kalıyordu. Sonra arkadaşım telefonumu elimden aldı ve videoyu yükledi. Ardından video patladı ve çok izlendi.

-Bella isminde bir şarkın çıktı. Nasıl gidiyor? Sevildi mi?

Kullandığım platformdan dolayı mükemmel bir iş bile yapsak bizi beğenmiyorlar ve cringe diyorlar.

-Cringe misin?

Zaman zaman oluyor ama bu sürekli değil.

-Bella’dan sonra yeni bir şarkı yapacak mısın?

Benim hayalim Youtube’a bir şarkı ile girip o şekilde devam etmekti. 1-2 aylık bir süreçten sonra ikinci şarkıyı hemen çıkartmak istiyorum. Bundan sonra hayatımın bir kısmında böyle devam edeceğim. İlk şarkıya göre mükemmel bir iş yaptım diyemem ama güzel tepkiler alıyorum.

-TikTok’ta kimi cringe buluyorsun?

Ben kendi arkadaşlarım ve tanıdıklarım dışındaki herkesi cringe olarak görüyorum.

-Çok teşekkür ederiz Merve. Düşündüklerini söylediğin ve samimi olduğun güzel bir sohbet oldu.

Ben teşekkür ederim.