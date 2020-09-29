Tiktok fenomeni Merve Yalçın: Survivor şampiyonu olmak istiyorum
"Bella" şarkısı ile adını geniş kitlelere duyuran tiktok fenomeni Merve Yalçın hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'na konuk oldu. Challenge bölümünde oldukça samimi yanıtlar veren Merve Yalçın çok konuşulacak itiraflarda bulundu. En kahkaha attığın Youtube videosu sorusuna, "Kafalar'dan Fatih ve Atakan'ın kışkırtma videosu" olduğunu söyleyen Yalçın, "Bilal kışkırtma yemek için gelmiş dünyaya" dedi.
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Programın challenge kısmında kendisine sorulan, "Survivor şampiyonu olmak mı gönüllerin şampiyonu olmak mı?" sorusuna ise, Survivor şampiyonu olmak istediğini belirten Merve Yalçın, bunu çok istediğini söyledi. Eleştirilmeyi de sevmediğini söyleyen ünlü fenomen, "Birisi bana 'Üstündeki olmamış, kötü görünüyor' dediğinde tepki gösteririm hemen" açıklamasında bulundu. İşte o anlar...
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-YouTube’da izlerken en çok kahkaha attığın kişi kim? Kafalar. -Kafalar’dan hangilerine gülüyorsun? Atakan ve Fatih’e çok gülüyorum gerçekten. -En son hazırladıkları kışkırtma videoları için ne düşünüyorsun? Çok iyiydi, Bilal zaten kışkırtılmak için gelmiş dünyaya. Tepkileri çok doğal. -İzlerken en çok hayattan soğuduğun içerik ya da kişi? Ben Berkcan’ın eleştiri videolarını izlerken hayattan soğuyorum. -Survivor şampiyonu olmak mı gönüllerin şampiyonu olmak mı? Survivor şampiyonu olmak. -Bülent Ersoy ile YouTube kanalında partner olmak mı Şeyma Subaşı ile ortak İnstagram hesabı yönetmek mi? Şeyma ile ortak hesap yönetmek isterdim. -Nasıl olurdu sence? Bence anlaşırdık biz onunla.
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-Seveni üzmek mi üzeni sevmek mi? Seveni üzmek. -Kalbini kıranın kalbini mi kırdın yoksa senin kalbini kırdıkları için mi başkasının kalbini kırdın? Her ikisini de yaptım. -Hayatındaki en saf kişi kim? Cemre Solmaz. -En son en çok üzüldüğün an? Ben üzülmem. Genelde film ya da dizi izleyince hüzünlenirim ama olayların karşısında üzülmem. -Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu …………….. . Çoğu kişi burnumu estetik sanıyor ama değil. Artık anlayın bunu -Mutluyken bana ………….. denmesi tadımı kaçırır. Ben eleştirilmeyi sevmiyorum. Birisi bana “Üstündeki olmamış, kötü görünüyor.” dediğinde tepki gösteririm hemen. -Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Kendini mükemmel zannediyorsun ama değilsin.
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-Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Sevgi tarifini soruyorum burada. Ben sevgisini çok belli eden biri değilim. Karşı tarafa kendimi sıcak hissediyorsam o zaman dünyanın en iyi insanı olurum. -O gün o kararı verseydik bugün ne olurdu acaba? Normalde ben güzellik uzmanıyım. Çalışırken başlamıştım TikTok çekmeye. Bir arkadaşım beni video çekmem için zorladı. Ben çekiyordum ama yüklemiyordum taslakta kalıyordu. Sonra arkadaşım telefonumu elimden aldı ve videoyu yükledi. Ardından video patladı ve çok izlendi. -Bella isminde bir şarkın çıktı. Nasıl gidiyor? Sevildi mi? Kullandığım platformdan dolayı mükemmel bir iş bile yapsak bizi beğenmiyorlar ve cringe diyorlar. -Cringe misin? Zaman zaman oluyor ama bu sürekli değil. -Bella’dan sonra yeni bir şarkı yapacak mısın? Benim hayalim Youtube’a bir şarkı ile girip o şekilde devam etmekti. 1-2 aylık bir süreçten sonra ikinci şarkıyı hemen çıkartmak istiyorum. Bundan sonra hayatımın bir kısmında böyle devam edeceğim. İlk şarkıya göre mükemmel bir iş yaptım diyemem ama güzel tepkiler alıyorum. -TikTok’ta kimi cringe buluyorsun? Ben kendi arkadaşlarım ve tanıdıklarım dışındaki herkesi cringe olarak görüyorum. -Çok teşekkür ederiz Merve. Düşündüklerini söylediğin ve samimi olduğun güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim.