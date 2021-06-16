TikTok fenomeni İlknur Biryan kimdir? Esra Erol'a damga vurdu

"Maddi anlamda söz verdiklerimi yerine getiremedim" Karısına her sabah kahve yaptığını belirten Biryan, "Karşılıklı kahve içerdik, bir sorunumuz yoktu. Sadece maddi olarak zaman zaman beklentilerini karşılayamadım. Bu yüzden de çok üzgünüm. Verdiğim sözleri tutamadığım için özür dilerim" dedi. Karısının kendisine sarılarak veda ettiğini ifade eden Biryan, eşinin kaçmadan önce en büyük kızlarına durumdan bahsettiğini dile getirdi.Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan çiftin 17 yaşındaki kızı Burcu ise annesinin kendisine verdiği haberi doğruladı. Genç kız, annesinin daha önce de farklı kişilerle sosyal medya üzerinden tanışıp konuştuğunu dile getirdi. Annesinin kaçacağına en başta inanmadığını söyleyen genç kız, annesinin konuştuğu kişileri babasının da bildiğini iddia etti.