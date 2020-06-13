21 yaşındaki TikTok fenomeni Cemre ne kadar kazanıyor?
Tiktok’ta sağladığı başarıyla fenomen olan Cemre Solmaz aynı zamanda instagram ve youtube platformlarında da hızlı yükseliş sağladı. Milyonlarca etkileşim alan genç fenomen hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Hem eğlenerek hem de severek bu işi yaptığını söyleyen Solmaz, ne kadar kazandığı ve özel hayatı ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.
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Şu ana kadar 484 milyon TikTok videosu izlediğini söyleyen Solmaz, “Bundan 15 sene sonra dönüp baktığımda bir sinema filmimin olmasını istiyorum. Kalıcı olmak istiyorum” açıklamasında bulundu. En beğendiği oyuncunun Serenay Sarıkaya olduğunu söyleyen ünlü fenomen, “Artık o olmuş yani... Dönüp baktığın zaman Serenay Sarıkaya bir tek Türkiye’de değil diğer ülkelerde de konuşuluyor” dedi.
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TikTok maceran nasıl başladı?
TikTok maceram şakayla karışık olarak başladı. Kendi halimde üniversite okuyan bir genç kızdım. Bir gün öğrenci evindeyim ve kapı üzerime kitleniyor. Odada kitli kaldım. O sırada elimde tek olan şey telefonumdu. O zamanlar Musically diye bir uygulama vardı. O uygulama için bir tane video çektim. Attığım gün içerisinde binlerce izlenme aldım. Ertesi gün uyandığımda kendimi bütün İnstagram sayfalarında görmeye başladım. Hızla takipçi sayım arttı. Daha güzel bir şeyler yapmak için daha çok video çekmeye başladım.
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Kaç yıldır video çekiyorsun?
Tam 2 yıldır video çekiyorum.
Etkileşim geldiği için mi çekiyorsun?
Hayır, eğleniyorum. Hem severek hem eğlenerek yapıyorum.
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Linçlere karşı tutumun nedir?
Ben sadece olduğum platform adına linç yiyen kızım. Ama şöyle bir şey var ilk başladığım zamanlarda her şey güllük gülistanlık. İşler ciddiye binmeye başladığında eleştiriler ağırlaşmaya başladı. Onlar sanıyor ki bana sert geldiklerinde ben en ufak eleştiriye bile ağlayan küçük kız olarak kalacağım karşılarında. Ama yaptıkları eleştiriler benim kendimi daha fazla toplamamı sağlıyor. Eskiden en ufak yoruma bile iki saat ağlardım ama şu an durum öyle değil. Ne kadar büyürseniz o kadar taşlanıyorsunuz. İster istemez gelen taşlara önlem alıyorsunuz.
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Nereye gidecek Cemre?
Ya bir şeyin ilki ol ya da yapılan bir şeyin sonrada yapılan en iyisi ol demişler. Bu söz bana bir büyüğüm tarafından söylendi. Ben daha önce yapılan bir şeyin içindeyim. Eskiden bir şeylere ulaşmak bu kadar kolay değildi. Fakat şimdi istenilen her şeye anında ulaşılabiliyor. Bunun bu kadar kolay olması insanların gözünde de kolay olmasına neden oluyor. Ben bu algıyı yıkmak istiyorum.
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Bu algıyı nasıl değiştirebileceğini düşünüyorsun?
Bir şeyleri başararak. Her başarıda algıyı bir kere daha kırmış olacağım.
Nerede olmak istiyorsun?
Ben her yerde başarıyı elde etmek isteyen biriyim. Ben bunu sosyal medyada başardım. Ama yarın öbür gün televizyona çıktığımda bir dizide başrol oynadığımda ya da sinema filmim çıktığında “Cemre bunu da başardı.” desinler istiyorum.
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Var mı sinema hayalin?
Bir sinema filminde oynadım. Dahası da olabilir, neden olmasın.
Tecrübe olarak mı istiyorsun yoksa ileride bir oyuncu olup hit projelerde yer almak mı istiyorsun?
Sosyal medya gerçekten göz kamaştırıcı bir ortam. Dibine kadar sosyal medya aşığıyım ama şöyle de bir gerçek var. Bundan 15 sene sonra dönüp baktığımda bir sinema filmimin olmasını istiyorum. Kalıcı olmak istiyorum. Çektiğim sinema filminin maksimum 4-5 sahnesinde varım ve o benim için tecrübe idi.
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Gerçekten takip ettiğin bir oyuncu var mı?
Çok önemli başarılara imza atan kadın oyuncu Serenay Sarıkaya. Reklamlar, diziler, filmler... Artık o olmuş yani. Dönüp baktığın zaman Serenay Sarıkaya bir tek Türkiye’de değil diğer ülkelerde de konuşuluyor.
Gelir durumunu ve özel hayatını öğrenebilir miyiz? İnsanlar özellikle bu ikisini çok merak ediyor?
21 yaşındaki bir genç kızın kazanabileceği en güzel kazanca sahibim. Gelir durumumdan ve çok daha iyilerini yapacağıma inanıyorum. İkinci soruya gelirsek de özel hayat adı üstünde özel hayattır. Benim ve hayatımdaki kişiler için özel olan bir şeyi ben apaçık bir şekilde yaşama taraftarı değilim. Elbette hayatıma bir insan girebilir. Ama ilişkimi sosyal medyada yaşamak istiyorum.
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Erkek arkadaşında böyle mi istiyor?
Erkek arkadaşım yok. (Gülüyor.) Şöyle bir ilişkim olur ve 3-4 ay sonra bitebilir. Ben bunun sosyal medyada kalma taraftarı değilim. Eğer bir gün gerçekten ciddi bir ilişkim olursa ve güvenirsem bunu zaten hepiniz görürsünüz. Buradan da ilk defa bu kadar detaylı anlattım bu konuyu. Daha da bu soruyu bana sormayın, geriliyorum. (Gülüyor.)
TikTok’ta ne kadar video izlemişsindir?
Şu ana kadar 484 milyon video izlemişim, 2 sene içerisinde. 5-6 saat aralıksız video izliyorum.
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TikTok’ta seni takip edenlerle İnstagram ve Youtube kitlesini de karşılıyor mu?
Aslında her platforma istediği şeyi verebiliyorum. İnstagram fotoğraf istiyor, TikTok eğlenceli videolar istiyor, Youtube yeri geliyor eğlence istiyor yeri geliyor macera istiyor. Tüm bunları yansıtmaya çalışıyorum. Her platforma istediğini verdiğim zaman karşılığını alıyorum.
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Sence ne konuşuyorlar?
Yüzümüze gülüp arkamızdan konuşan çok insan olabiliyor. Geçmişte olduğu gibi her zaman olmaya devam ediyor. Gerçek düşünceler benim için çok önemli. Eğer gerçekten beni sevmiyorsan yüzüme karşı gelip seni sevmiyorum dersen ben üzülmem. Ama arkamı döndüğüm zaman konuşulursa bozuşabiliriz.
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Enler Bölümü
En sinirli?
Abim.
En saf?
Kendim.
En çok para harcayan?
Kendim.
En sorumsuz?
Ev arkadaşım.
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En komik?
Kürşat.
En şaşırtan?
Haluk Aslantaş.
En kıskanç?
Berke.
En son en çok istediğin şey neydi?
Tatile gitmeyi gerçekten çok istiyorum.
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En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin?
Cevap yok. (hüzünlendi)
En son en çok neye şaşırdın?
Bu kadar hızlı bir şekilde yükselmeme.
En son en çok neye hayır dedin?
Bu platformda yükselmemi istemeyen çok kesim oldu. Karadeniz’in küçük bir yerinden geliyorum ben. Oradakiler çok geniş bakmazlar bu olaylara. Onlar sürekli yargılayıcı taraf olduğundan dolayı onlara sürekli hayır diyerek buraya kadar geldim.
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Çoğu kişi öyle biliyor ama aslında doğrusu ............. .
Çoğu kişi 2000 doğumlu olduğumu biliyor ama aslında 99 doğumluyum.
Tam o anda ............. çok mutlu olmuştum ve heyecanımı tutamamıştım.
Tam o anda ismimin okunacağını tahmin etmiyordum ama TikTok platformunda iki tane art arda ödül aldığımda heyecanıma yenilmiştim.
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Sadece ........... anlarımda huysuz olurum.
Uykusuz ve aç olduğumda.
Mutluyken bana ............... demek tadımı kaçırır.
Ben mutlu olduğum sırada karşımdaki kişi, mutsuzluğunu ifade ederse benim anında modum düşer. Ama onun modunu da yükseltmek için elimden geleni yaparım.
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Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın?
Ben aslında sandığın gibi kolay yollardan çıkıp sadece bu işi beş dakika içerisinde başarmış bir insan değilim. Gerçekten uğraşıp emek verip buralara kadar gelmiş bir insanım. Emek olarak adlandırılan şey herkese göre değişir. Ama benim için bir şeye 15 saniyemi ayırmak bile ona hayatımdan 15 saniye vermek demektir. Hayatım için en önemli olan şey zaman ise 15 saniyemi ona vermek benim için çok büyük bir emektir.
Çok teşekkür ederim, çok güzel bir program oldu. İnsanlara farklı yönlerini göstermiş olduk.Umarım biraz bile olsa kendimi ifade edebilmişimdir.