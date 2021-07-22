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GeriGündem Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak! İşte başvuru şartları
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Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 - 17:54 | 

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru alacak! İşte başvuru şartları

Ticaret Bakanlığı 750 sözleşmeli muhafaza memuru istihdam edecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlık, personel alımını Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle, uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınavla gerçekleştirecek. İşte, Ticaret Bakanlığı personel alımının detayları...

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1

Başvurular, dijital ortamda 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adaylar e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvurabilecekler.

2

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri "www.ticaret.gov.tr" internet adresinin duyurular bölümünde ilan edilecek.

3

Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecekler.

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