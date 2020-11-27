Ticaret Bakanlığı 60 ticaret uzman yardımcısı alacak - İşte başvuru şartları

ç) ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli SeçmeSınavından, yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak,



d) Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde Almanca, Fransızca ve İngilizcedillerinin birinden YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,



e) Başvuru yapacak adaylardan 100 TL sınav ücreti tahsil edilecek olup sınav ücretini yatırmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınav ücretini yatırıp da yazılı sınava katılmaya hak kazanamayan adaylara yatırdıkları tutar iade edilecektir.