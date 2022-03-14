Ticaret Bakanlığı 524 personel alacak... İşte Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

SÖZLEŞMELİ GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU



I. SINAVA KATILMA ŞARTLARI



a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,



b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak(01.01.1992 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),



c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimive uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme,maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret velojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık,gümrük işletme, muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliğiYükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarınınyukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,



d) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,



e) Erkeklerde en az 172 cm, kadınlarda ise en az 165 cm boyunda olmak,



f) Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engelolabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalığı, kişilikbozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılığı, körlüğü, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı,topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engellerbulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlıkkurulu raporu almak (Söz konusu rapor atanmaya hak kazanan adaylardan evrak teslim sürecindeistenilecek olup, başvuru aşamasında istenilmeyecektir.)