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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Ekim 2021 - 12:42 | 

Ticaret Bakanlığı 16 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Bakanlığın, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere sınavla 16 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

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1

Başvurular dijital ortamda 11 Ekim- 20 Ekim tarihlerinde yapılabilecek.

2BAŞVURU ADRESİ

BAŞVURU ADRESİ

Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
3

Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

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