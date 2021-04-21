Mehmet Muş kimdir, nerelidir ve kaç yaşında? Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hayatı ve biyografisi

Ticaret Bakanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un atandığı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. TBMM’de Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu üyelikleri gibi görevlerde yer alan Mehmet Muş, Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Muş, evli ve bir çocuk babası. İşte Mehmet Muş kimdir, nerelidir ve kaç yaşında sorularının cevaplarıyla Bakan Muş'un hayatı ve biyografisi..