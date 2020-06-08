THY sağlık çalışanları indirim kampanyası başvuru şartları nelerdir?

Kampanyadan faydalanabilmek için Miles&Smiles üyesi olmak ve kampanya sayfası üzerinden erişilebilen Sağlık Çalışanı Kayıt Formu’nu 08/06/2020 - 18/07/2020 tarihleri arasında eksiksiz doldurmak gerekmektedir.



Kampanyadan sadece Miles&Smiles üyeleri yararlanabilir. Üye olmayan kişilerin kampanyadan faydalanabilmek için öncelikle Miles&Smiles üyesi olmaları gerekmektedir. Miles&Smiles üyelik numarası Sağlık Çalışanı Kayıt Formu doldurulurken girilecektir.



Kampanya yalnızca Türk Hava Yolları web sitesi ve mobil uygulamasından Miles&Smiles üyelik girişi yapılarak alınan biletlerde geçerlidir.



Promosyon kodu ile Sağlık Çalışanı Kayıt Formu’nda kullanılan Miles&Smiles üyelik numarası eşleştirilmiştir. Promosyon kodu başka bir üyelik ile kullanılamaz. İndirim alabilmek için bilet alımı sırasında, kampanyaya kayıt olurken kullanılan Miles&Smiles üyelik numarası ile giriş yapılmalıdır.



Kampanya 08/06/2020 - 01/08/2020 tarihleri arasında Türk Hava Yolları web sitesinden ve mobil uygulamasından düzenlenen ve seyahat tarihi 08/06/2020 - 31/05/2021 arasında olan biletler için geçerlidir.



Kampanya tüm uçuş ağımız çıkışlı/varışlı, tek yön ve gidiş-dönüş, Business Class ve Economy Class uçuşlarda geçerlidir.Kampanyaya ait promosyon kodu; kayıt formu işleme alındıktan sonra 3 gün içinde, uygun bulunması halinde, sağlık çalışanının formda belirttiği e-posta adresine gönderilecektir.



Kampanyaya ait biri yurt içi diğeri yurt dışı uçuşlarda geçerli olmak üzere 2 adet promosyon kodu gönderilecektir. Kodların doğru çalışması için parkura uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Yolcumuz promosyon kodlarının her ikisini de kullanma hakkına sahiptir.



İndirim kodları tek kullanımlıktır ve yolcumuz kampanya kapsamında bir kereye mahsus olarak kendisine iletilen yurt içi ve yurt dışı promosyon kodlarını en fazla birer kez kullanabilir.



İndirim miktarı ve indirimli toplam fiyat, ödeme sayfasında ödeme tipi seçildikten sonra çıkan “Promosyon Kodu” alanına kodun girilmesi ve onaylanmasından sonra görüntülenecektir.