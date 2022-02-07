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THY kabin memuru alımı başvurusu ne zaman ve nereden yapılacak? Bin kişi istihdam edilecek

#Thy#Thy İstihdam#Thy Hostes Alımı

THY kabin memuru alımı başvurusu için açıklama geldi. 12 bin üzerinde kabin memuru ile uçuş operasyonlarını sürdüren THY, istihdamı arttırmak için yeni bir alım gerçekleştiriyor. Bin kadın kabin memurunun işe alınacağını açıklayan THY iş ilanı yayımladı. İşte, THY kabin memuru alımı başvuru şartları

1/3THY kabin memuru alımı başvurusu ne zaman ve nereden yapılacak Bin kişi istihdam edilecek

THY, bin kadın kabin memuru işe alacak. Havacılık sektörünü derinden etkileyen koronavirüs salgınına rağmen istihdam bakımından küçülmeye gitmeyen Türk Hava Yolları (THY), bin kadın kabin memuru işe alımı için yeni bir ilan yayımladı. Peki, THY kabin memuru alımı başvuru şartları neler?

2/3THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURUSU

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURUSU

Türk Hava Yolları’nın resmi insan kaynakları sitesi kariyer.thy.com üzerinden açılan ilana göre 1 Ocak 1992 – 31 Aralık 2002 tarihleri arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadın adaylar başvuru yapabilecek. Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye internet adresinden ulaşabilecekler.

Havayolu şirketine yeni katılacak adaylar hem ülkelerin eşsiz özelliklerini keşfetmenin yanı sıra, özel sağlık sigortası hem kendileri hem de aile üyeleri indirimli seyahat imkanına sahip olacak.

3/3BAŞVURU ŞARTLARI

BAŞVURU ŞARTLARI

160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY AO veya THY AO’nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

THY AO Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamaktadır.

DETAYLI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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