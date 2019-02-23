THY güzeli saçlarını kazıttı

Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği Türk Hava Yolları reklam filminde kamera karşısına geçen Sylvia Hoeks, uzun sarı saçlarını tamamen kazıttı. BACKGRID USA, BACKGRID UK Rol aldığı The Girl in The Spider Web ve Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı gibi filmlerle de tanınan Hoeks, önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi. BACKGRID UK Kısacık saçlarıyla mutlu ve formda görünen Sylvia Hoeks, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına gülümseyerek yoluna devam etti. BACKGRID USA BACKGRID USA BACKGRID USA BACKGRID USA BACKGRID USA BACKGRID USA