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Hürriyet
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Keyif
Haber Giriş: 23 Şubat 2019 - 11:28 | 

THY güzeli saçlarını kazıttı

Birkaç ay öncesine kadar omuzlarından aşağıya uzanan gür saçlarını kazıttı.

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Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği Türk Hava Yolları reklam filminde kamera karşısına geçen Sylvia Hoeks, uzun sarı saçlarını tamamen kazıttı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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Rol aldığı The Girl in The Spider Web ve Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı gibi filmlerle de tanınan Hoeks, önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi.

BACKGRID UK

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 Kısacık saçlarıyla mutlu ve formda görünen Sylvia Hoeks, fotoğraflarını çeken basın mensuplarına gülümseyerek yoluna devam etti.

BACKGRID USA

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BACKGRID USA

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BACKGRID USA

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BACKGRID USA

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BACKGRID USA

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BACKGRID USA

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