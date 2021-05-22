THY formada benim adım var katılım ekranı: THY Tarihi Forma etkinliği nedir, başvuru nasıl yapılır?

THY TARİHİ FORMA ETKİNLİĞİ NEDİR? THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel günde biz de bütün vatandaşlarımızı, isimlerini uçağa yazmaya davet ediyoruz." dedi.



THY'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 19 Mayıs’ta 9 milyon yolcu ile dünyada en çok yolcuyla yapılan saygı uçuşu "Tarihi Yolculuk"u gerçekleştiren THY, bu yıl da ses getirecek bir çalışmaya imza attı.



