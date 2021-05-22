THY formada benim adım var katılım ekranı: THY Tarihi Forma etkinliği nedir, başvuru nasıl yapılır?
THY formada benim adım var etkinliği Türk Hava Yolları (THY) tarafından başlatıldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen "TarihiForma" etkinliği ile vatandaşlar A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerindeki formaya ismini yazdıracaklar. THY Tarihi Forma isim yazma süresi ise 23 Mayıs tarihinde sona erecek. Milli Takım uçağına isim yazdırmak için ad ve soyadı bilgileri kullanılacak. Peki, THY Tarihi Forma etkinliği nedir, nasıl katılım sağlanır? İşte, THY formada benim adım var isim yazma ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
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THY tarihi forma nedir sorusu gündeme geldi. THY formada benim adım var etkinliği ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na anlam kazandıran Türk Hava Yolları, tarihiforma.com üzerinden isim yazma ekranını erişime açtı. 23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyadı bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formaya yazılacak. Etkinliğine katılanlar karşılarına çıkan belgeyi sosyal medya hesaplarından da paylaşabilecek.
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THY TARİHİ FORMA ETKİNLİĞİ NEDİR?
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel günde biz de bütün vatandaşlarımızı, isimlerini uçağa yazmaya davet ediyoruz." dedi.
THY'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 19 Mayıs’ta 9 milyon yolcu ile dünyada en çok yolcuyla yapılan saygı uçuşu "Tarihi Yolculuk"u gerçekleştiren THY, bu yıl da ses getirecek bir çalışmaya imza attı.
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23 Mayıs tarihine kadar tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formaya yazılacak.
Milli bayrak taşıyıcı havayolu THY, 19 Mayıs için özel bir film de hazırladı. Filmde, A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz’ın “Aziz Türk Milleti! Kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor, biliyoruz. Şimdi hedefimiz: Hep birlikte, daha yükseğe!” sözleriyle okuduğu bir anons da yer alıyor.
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TARİHİ FORMA ETKİNLİĞİNE NASIL KATILIM SAĞLANIR?
tarihiforma.com ekranında karşınıza çıkan sayfada ad ve soyad bilgilerin doldurduktan sonra 'Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca gerçekleştirilen bilgilendirmeyim okudum" kısmı işeretleyerek 'Adını Yaz' botununa tıklamanız yeterli olacak.
Daha sonra görseli kaydet diyerek unutulmaz anıyı sosyal medya hesabınızdan da paylaşabilirsiniz.
Türk Hava Yollarının (THY), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği "TarihiForma" çalışması kapsamında, A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerindeki formaya 500 bin kişi adını yazdırdı.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "500 bin kişi şimdiden #TarihiForma’da tek yürek oldu. Milli Takım uçağına adını yazmak için http://tarihiforma.com’a gel, birlikte ay yıldızlı bayrağımızı göklere çıkaralım." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, http://tarihiforma.com linki üzerinden yapılan başvuruda son katılım tarihinin 23 Mayıs 2021 olduğu hatırlatıldı.