Thor Saevarsson'dan Dilan Çiçek Deniz'e köprüde romantik teklif
Kimi tek taş yüzüğü kese kağıdının içine koydu, kimi yollarına gül döktü, kimi de buzulun üstünde kalbinden geçenleri söyledi. Bu evliliklerin bazıları çoktan bitti ama bu teklifler hafızalardan hiç silinmedi.
'Çok mutluyum'
Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan köprüde sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Oyuncu, "Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması" dedi
ECE ÇEŞMİOĞLU - TANER ÖLMEZ
Taner Ölmez bir süredir ilişki yaşadığı Ece Çeşmioğlu’na Belçika’nın tarihi şehri Brugge’da evlenme teklif etti.
DEMET AKALIN - OKAN KURT
Demet Akalın, YouTube’da yayınlanan “Sanane Cihanna” adlı programa konuk oldu. Genç kızlara erkekleri evliliğe ikna etmenin tüyolarını veren Akalın, eşi Okan Kurt’u 6 ayda nikâh masasına oturttuğunu söyledi:
Babasının doğum günü olan 23 Nisan’da mezar başında evlilik teklifi alan ünlü manken gözyaşlarını tutamayıp, teklife fazla düşünmeden “evet” demiş.
Şebnem Kısaparmak, " Daha tanışalı iki gün olmuştu. Fatih aracını boğaza karşı bir yerde park edip bana " Ben bugüne kadar kimseye seni seviyorum demedim. Benimle evlenir misin" dedi.
Ne yapacağımı şaşırdım. Bugün bile verdiğim cevaptan dolayı utanıyorum. Ben evlilik teklifine sadece “ Ne yapalım yani ”diye cevap verdim. Fatih çok bozuldu , kendisinden özür diliyorum bir kez daha" dedi.
Ne yapacağımı şaşırdım. Bugün bile verdiğim cevaptan dolayı utanıyorum. Ben evlilik teklifine sadece “ Ne yapalım yani ”diye cevap verdim. Fatih çok bozuldu , kendisinden özür diliyorum bir kez daha" dedi.
"Emre'nin İngiltere'de oynadığı yıllardı. Beni arayıp sakatlığından dolayı Almanya'ya gideceğini söyledi. Bu arada ben Türkiye'deyim. Emre uçak yolculuğu yaptıktan sonra inandırıcı olma açısından olsa gerek birileriyle Almanca konuşuyordu. Tam da bu sırada zil çaldı.
Kapıyı açtığımda karşımdaki Emre'nin kuzeni Volkan'dı. Volkan Emre'nin yurtdışından kendisine hediye yolladığı ve bunu bana teslim etmesi için geldiğini söyledi. Sonra Emre'nin kuzeni çıktı ve bu sefer cep telefonum çaldı. Volkan bu sefer de birkaç hediyeyi arabada unuttuğunu ve onları almam için aşağı inmemi istedi.
Kapıyı açtığımda karşımdaki Emre'nin kuzeni Volkan'dı. Volkan Emre'nin yurtdışından kendisine hediye yolladığı ve bunu bana teslim etmesi için geldiğini söyledi. Sonra Emre'nin kuzeni çıktı ve bu sefer cep telefonum çaldı. Volkan bu sefer de birkaç hediyeyi arabada unuttuğunu ve onları almam için aşağı inmemi istedi.
Ben de yavaş yavaş apartmanın merdivenlerinden aşağı inerken dairenin kapısının önünden başlayarak apartmanın çıkış kapısına kadar güller döküldüğünü gördüm.Aklıma bir anda Emre geldi ama bunu ihtimal vermiyorum. Neyse apartmanın kapısını açtığımda karşımda boynunda bir yüzük olan "kuzu" ile Emre'yi gördüm."
SEDEF AVCI - KIVANÇ KASABALI
TV'nin güzel yıldızlarından Sedef Avcı ise eşi Kıvanç Kasabalı'dan evlenme teklifi almamış.
Uzun süreli bir ilişkileri olduğu için her şey kendiliğinden gelişmiş.
Uzun süreli bir ilişkileri olduğu için her şey kendiliğinden gelişmiş.
MEHEMT ASLANTUĞ - ARZUM ONAN
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan da konuk olarak katıldıkları Beyaz Show'da evlilik teklifi öykülerini anlatmıştı. İzleyenleri şaşırtan teklifi Onan ve Aslantuğ o günü şöyle anlatmışlardı.
Arzum Onan, “Mehmet’in bana evlenme teklif etiğini anlamadım ben. Bitmişti, yüzüme baktı” diyerek aralarında yaşanan anlaşmazlığın altını çizdi ve şöyle devam etti: “Piknik yapmıştık, sepet hazırlamıştım. Dönüş yolunda, arabada, Mehmet başladı anlatmaya. Artık neredeyse vardık, anlayabildiğim cümleler değildi.” Mehmet Aslantuğ ise o an “Ben durdum, kıza derdimi anlatamadım herhalde dedim” diye düşündüğünü söyledi.
Arzum Onan ise anlamamasının nedenini şöyle belirtti: “Soru gibi değildi sorun orada”. Mehmet Aslantuğ ise “Benimle evlenir misin ne kadar katır kutur bir cümledir” diyerek yaptığı evlilik teklifinin aslında ne kadar da kibarca olduğunu vurguladı.
“Oyunculuk üzerine sohbet ederken birden ‘Ben seninle evleneceğim’ deyip güldü.
O zaman da hayrandım ona ama ‘Bu ünlüler ne acayip ‘ diye düşünmüştüm. Aradan zaman geçip evlenme teklif ettiğinde ise ‘Ben sana dememiş miydim?’ dedi.
O zaman da hayrandım ona ama ‘Bu ünlüler ne acayip ‘ diye düşünmüştüm. Aradan zaman geçip evlenme teklif ettiğinde ise ‘Ben sana dememiş miydim?’ dedi.
SEMA ŞİMŞEK - BURAK HAKKI
Sema Şimşek ile Burak Hakkı`nın ilk karşılaşmaları meslek gereği katıldıkları bir açılışta gerçekleşti. Sonra bir yıl boyunca hiç görüşmediler. Ta ki Best Model yarışmasına kadar. 10 günlük kamp süresince sabah, akşam olmak üzere defalarca selamlaştı çift. Ama hiç konuşmadılar.
Evlilik teklifinin nasıl geldiğini ise bir röportajda Sema Şimşek şöyle anlatmıştı: "Bir gün arabada sinemaya gidiyoruz. Ani bir fren yaptı, bana dönüp `Ben seninle evlenmek istiyorum` dedi. Mutlu çiftin Rüzgar adındaki bebekleri yuvalarını şenlendirdi.
Ancak bu örnek çift de evliliklerini sona erdirdi.
Ancak bu örnek çift de evliliklerini sona erdirdi.