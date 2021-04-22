Kripto para dünyasında THODEX krizi: THODEX nedir? THODEX battı mı?

Kullanıcılar telefon numaralarından ilgili borsa firmasına ulaşamadıklarını ve web sitelerindeki destek sistemi üzerinden geri dönüş sağlamadıklarını belirterek, borsa firmasının elinde yeteri kadar coin olmadığı için transfer işlemi yapmadıklarını iddiasında bulununca Thodex'ten şu açıklamalar yapılmıştı: