Kripto para dünyasında THODEX krizi: THODEX nedir? THODEX battı mı?
THODEX'te art arda ilginç gelişmeler yaşandı. Türkiye'de kripto para birimlerini alıp satmak için kullanılan borsalardan Thodex'in internet sitesine birkaç gündür erişilemiyor. Polisler bu sabah şirket merkezine giderek arama yaptı, şirket hakkında soruşturma başlatıldı. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in ise 20 Nisan Salı günü saat 19.50’de Arnavutluk Tiran’a gittiği belirlendi. Peki, THODEX nedir? THODEX battı mı, satıldı mı?
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Yerli kripto para borsası THODEX erişim sorunuyla gündemde. THODEX, sosyal medyadaki iddialar üzerine bir açıklama yaptı. ısa bir süre önce, yatırımcılara 2 milyon Dogecoin dağıtma kararı alarak sesini duyuran THODEX isimli kripto para borsasından para çekmek isteyen kullanıcılar, hesaplarına hiçbir şekilde müdahale edememekten şikayetçi. Thodex’e erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, siteye giriş yapmaya çalıştıklarında uyarılarla karşılaşıyor.
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Thodex, kripto paraların alım-satımına aracılık eden Türkiye'nin ilk global kriptopara borsasıdır. 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından Koineks ismiyle kurulan şirket, kuruluş zamanına göre Türkiye’nin dördüncü kripto para borsası oldu.
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Kullanıcılar telefon numaralarından ilgili borsa firmasına ulaşamadıklarını ve web sitelerindeki destek sistemi üzerinden geri dönüş sağlamadıklarını belirterek, borsa firmasının elinde yeteri kadar coin olmadığı için transfer işlemi yapmadıklarını iddiasında bulununca Thodex'ten şu açıklamalar yapılmıştı:
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Yapılan açıklamada "Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat itibari ile planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından, tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız." ifadelerini kullandı.