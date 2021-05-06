Thodex vurgunuyla ilgili son dakika gelişmesi: Faruk Fatih Özer görüntülendi
Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Özer'in yanında yer alan kişinin de arandığı belirtildi.
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Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, devam ederken son görüntüleri ortaya çıktı.
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Görüntülerde Özer, havalimanından doğruca Tiran’daki otele gidiyor. Kırmızı montlu Arnavut vatandaşı Özer'i havalimanında karşılayarak otele kadar götürüyor. Halen Arnavut polisi tarafından en önemli şüphelilerden biri olarak aranan "kırmızı montlu" kişi, otelde de Özer'e eşlik ediyor.
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TRT Haber Muhabiri Ceyda Muslu aktardığı bilgilere göre Faruk Fatih Özer, otele 3 günlük rezervasyon yaptırıyor. Arnavutluk sınırları içinde operasyon gizlilik içinde yürütülüyor.
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FOTOĞRAFTAN YER TESPİTİ YAPILABİLİR Mİ?
Emekli Emniyet Müdürü İsmail Çalışkan, Thodex vurgunuyla ilgili son gelişmeyi değerlendirdi. Çalışkan, "Ben kısa zamanda yakalanacağını düşünüyorum. Günümüzde teknoloji çok ileri seviyelerde. Polis teşkilatımız da ileri düzeyde. Ben ellerindeki bütün imkanları harcayarak bu operasyonu başarıyla yapacaklarına inanıyorum." dedi.
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ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI
Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor. Türkiye'den iki ekibin katılımıyla Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yoğunlaştı.
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Soruşturma kapsamında, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Özer'in yakalanması için Türk Interpolü devreye girerek kaçabileceği ülke Interpol polislerini uyardı. Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip de çalışmalara destek veriyor.
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Ekiplerden biri, Arnavut meslektaşlarıyla, diğer ekip ise Özer'in kaçma ihtimalinin bulunduğu Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'daki meslektaşlarıyla koordineli şekilde hareket ediyor.
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Özer'in bağlantılı olduğu kişileri tespit ederek iz süren ekipler, çalışmalarında soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden de yararlanıyor.
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SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Soruşturma kapsamında, bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.
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Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.