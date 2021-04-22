Tosuncuk Mehmet Aydın kimdir, yakalandı mı? Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'in son durumu

Mart 2018'de şirketin saadet zinciri prensibiyle çalıştığı ve suç örgütü olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 130 bin üyesinden topladığı 511 milyon lira ile Uruguay'a kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" ile suçlanan Aydın'ın Türkiye'ye iadesi için kırmızı bülten çıkarıldı Aydın, Ocak 2019'da Interpol'ün en çok arananlar listesine eklendi.