Thodex neden açılmıyor? Thodex hakkındaki iddialar nedir? İşte gelen resmi açıklama
Thodex neden açılmıyor, Thodex çöktü mü soruları sitenin kullanıcılar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Kripto para alım satım işlemlerinde kullanılan aracı şirketler biri olan Thodex hakkında sosyal medyada bir çok iddia gündeme getirildi. Peki Thodex neden açılmıyor? İşte firma tarafından gelen açıklama
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Kripto paraların alım-satımına aracılık eden THODEX kullanıcılarından gelen bilgilere göre borsada birçok işlem durduruldu ve hesaplara erişilemiyor. THODEX konuyla ilgili bir açıklama yaparak, 4-5 iş günü sürecek bir bakım çalışmasında olduklarını belirtti.
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Thodex'den yapılan açıklama şu şekilde;
Değerli kullanıcılarımız,
2017 yılından beri sizlere kaliteli hizmet vermekte ve hizmet kalitemizin daha da artması adına gece gündüz çalışmaktayız. Kullanıcılarımızın memnuniyetini esas alarak, bu güne kadar ülkemizde bir çok yeniliğe imza attık ve Amerika Birleşik Devletlerinden aldığımız lisans ile global anlamda sektörde ilk lisanslı Türk Şirketi olduk.
Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımlar atması da kaçınılmaz hale gelmiştir.
İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.
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Bunun yanında internette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, konuyla ilgili olarak kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız.
Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.