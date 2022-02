The Power of the Dog Oscar Adayları listesine damga vurdu... The Power of the Dog filminin konusu ne?

“The Piano / Piyano” (2003), “The Portrait of a Lady/Bir Kadının Portresi” (1996), “In The Cut” (2003) gibi her biri başyapıt düzeyinde filmlerin yönetmeni Jane Campion’ın imzasını taşıyan “The Power of the Dog”, Thomas Savage’ın 1967 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı.