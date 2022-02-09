The Power of the Dog Oscar Adayları listesine damga vurdu... The Power of the Dog filminin konusu ne?

Film birbirine zıt karakterde iki kardeşin hikâyesi üzerinden incelikli bir erkeklik hesaplaşması anlatıyor. Sakinliği ve ılımlığıyla tanınan George’un, genç bir oğlu olan Rose ile evlenmesinden hoşnut olmayan kardeşi Phil’in aile içinde yarattığı gerilimi işleyecek filmin oyuncu performansları her Campion filminde olduğu gibi kusursuz işliyor.