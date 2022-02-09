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The Power of the Dog Oscar Adayları listesine damga vurdu... The Power of the Dog filminin konusu ne?

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The Power of the Dog Oscar Adayları listesine damga vurdu. Jane Campion'ın yönettiği ve Benedict Cumberbatch'ın başrolünde oynadığı The Power of the Dog filmi 12 dalda aday gösterildi. Peki, The Power of the Dog filminin konusu ne? İşte The Power of the Dog filmini konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgi…

1/3The Power of the Dog Oscar Adayları listesine damga vurdu... The Power of the Dog filminin konusu ne

“The Piano / Piyano” (2003), “The Portrait of a Lady/Bir Kadının Portresi” (1996), “In The Cut” (2003) gibi her biri başyapıt düzeyinde filmlerin yönetmeni Jane Campion’ın imzasını taşıyan “The Power of the Dog”, Thomas Savage’ın 1967 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı.

2/3The Power of the Dog Oscar Adayları listesine damga vurdu... The Power of the Dog filminin konusu ne

Film birbirine zıt karakterde iki kardeşin hikâyesi üzerinden incelikli bir erkeklik hesaplaşması anlatıyor. Sakinliği ve ılımlığıyla tanınan George’un, genç bir oğlu olan Rose ile evlenmesinden hoşnut olmayan kardeşi Phil’in aile içinde yarattığı gerilimi işleyecek filmin oyuncu performansları her Campion filminde olduğu gibi kusursuz işliyor.

3/3The Power of the Dog Oyuncuları

The Power of the Dog Oyuncuları

Benedict Cumberbatch - Phil Burbank
Kirsten Dunst - Rose Gordon
Jesse Plemons - George Burbank
Kodi Smit-McPhee - Peter Gordon
Thomasin McKenzie - Lola
Genevieve Lemon - Mrs. Lewis
Keith Carradine - Governor Edward
Frances Conroy - Old Lady
Peter Carroll - Old Gent
Adam Beach - Edward Nappo

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