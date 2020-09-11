Geleceği parlak bir oyuncuydu, sokaklara düştü: İşte son hali
Henüz çocuk yaşta rol aldığı diziyle adını duyuran ancak sonra setlerden uzaklaşıp bıçak sırtı bir hayat sürmeye başlayan oyuncuya bir arkadaşı yardım elini uzattı ve onu tekrar hayata döndürdü.
Mega News, Facebook
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Henüz 8 yaşındayken dizilerde rol almaya başlayan ve The Mighthy Ducks adlı yapımla ün kazanan Shaun Weiss, geçen yıl basına yansıyan görüntüsüyle bir zamanlar kendisini izleyip sevenleri üzmüştü.
2
Abone Ol
Son olarak 2008 yılında bir dizide rol alan Shaun Weiss, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmuş ve sokaklarda yaşayan birine dönüşmüştü.
3
Abone Ol
Bu hali de geçmişte onu ekran aracılığıyla tanıyıp sevenleri hem şok etti hem de derinden üzdü.
4
Abone Ol
Weiss'ın göz altındayken çekilen fotoğrafları da bu yılın ilk ayında basına yansımıştı. Fakat onun bu haline çok üzülen meslektaşı ve arkadaşı Drew Gallagher, internet üzerinden bir yardım kampanyası başlattı.
5
Abone Ol
Bu site aracılığıyla Shaun Weiss yararına kullanılmak üzere 13 bin dolar toplandı. Hem bu paranın hem de Gallagher'ın yardımıyla Shaus Weiss, kelimenin tam anlamıyla yeniden hayata döndü.
6
Abone Ol
Gallagher, 225 gün zararlı alışkanlıklarından uzak duran, dişlerini yaptıran Wess'in son halini sosyal medya sayfasından paylaştı.
7
Abone Ol
Yeni yapılan dişlerini objektife gösteren Weiss'ın yüzünün eski zayıflığından uzak daha sağlıklı göründüğü dikkat çekti.
8
Abone Ol
Drew Gallagher paylaşımında Shaun Weiss'ın 225 gündür zararlı madde kullanmadığını, dişlerinden operasyon geçirdiğini belirtti. Eski oyuncunun gelişimiyle ilgili yeni bilgileri yine sosyal medyadan paylaşacağını belirtti.