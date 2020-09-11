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Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 10:42 | 

Geleceği parlak bir oyuncuydu, sokaklara düştü: İşte son hali

Henüz çocuk yaşta rol aldığı diziyle adını duyuran ancak sonra setlerden uzaklaşıp bıçak sırtı bir hayat sürmeye başlayan oyuncuya bir arkadaşı yardım elini uzattı ve onu tekrar hayata döndürdü.

Mega News, Facebook

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Henüz 8 yaşındayken dizilerde rol almaya başlayan ve The Mighthy Ducks adlı yapımla ün kazanan Shaun Weiss, geçen yıl basına yansıyan görüntüsüyle bir zamanlar kendisini izleyip sevenleri üzmüştü.

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Son olarak 2008 yılında bir dizide rol alan Shaun Weiss, alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmuş ve sokaklarda yaşayan birine dönüşmüştü.

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Bu hali de geçmişte onu ekran aracılığıyla tanıyıp sevenleri hem şok etti hem de derinden üzdü.

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Weiss'ın göz altındayken çekilen fotoğrafları da bu yılın ilk ayında basına yansımıştı. Fakat onun bu haline çok üzülen meslektaşı ve arkadaşı Drew Gallagher, internet üzerinden bir yardım kampanyası başlattı.

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Bu site aracılığıyla Shaun Weiss yararına kullanılmak üzere 13 bin dolar toplandı. Hem bu paranın hem de Gallagher'ın yardımıyla Shaus Weiss, kelimenin tam anlamıyla yeniden hayata döndü.

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Gallagher, 225 gün zararlı alışkanlıklarından uzak duran, dişlerini yaptıran Wess'in son halini sosyal medya sayfasından paylaştı.

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Yeni yapılan dişlerini objektife gösteren Weiss'ın yüzünün eski zayıflığından uzak daha sağlıklı göründüğü dikkat çekti.

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Drew Gallagher paylaşımında Shaun Weiss'ın 225 gündür zararlı madde kullanmadığını, dişlerinden operasyon geçirdiğini belirtti. Eski oyuncunun gelişimiyle ilgili yeni bilgileri yine sosyal medyadan paylaşacağını belirtti.

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