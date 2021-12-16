The Matrix: Resurrections için geri sayım başladı! 2021 Yapımı The Matrix: Resurrections ne zaman çıkacak?

THE MATRIX: RESURRECTIONS KONUSU

Garip anılarla boğuşan Neo'nun hayatı, kendini yeniden Matrix'in içinde bulduğunda beklenmedik bir dönüş alır. Yeni film orijinal serinin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’u ikonik rolleri Neo ve Trinity olarak tekrar bir araya getiriyor.