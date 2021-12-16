The Matrix: Resurrections için geri sayım başladı! 2021 Yapımı The Matrix: Resurrections ne zaman çıkacak?
The Matrix hayranlarına müjdeli haber geldi. İlk filmi 1999 yılınca çıkan Matrix, 4.'ü olan The Matrix: Resurrections ile sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Matrix serisinin üçüncü filminin ardından geçen 18 yılın ardından gelecen olan The Matrix: Resurrections gösterim tarihi belli oldu. Peki, The Matrix: Resurrections (Matrix 4) ne zaman çıkacak? İşte 2021 yapımı The Matrix: Resurrections vizyon tarihi...
Pandemi nedeniyle vizyon tarihi ertelenen The Matrix: Resurrections sonunda izleyicisiyle buluşuyor. Klasikleşen filmlerden olan Matrix 4. olan 2021 yapımı The Matrix: Resurrections ne zaman merak konusu oldu. İşte, The Matrix: Resurrections vizyon tarihi hakkında bilgiler...
THE MATRIX: RESURRECTIONS NE ZAMAN ÇIKACAK?
ABD'de 22 Aralık 2021'de vizyona gireceği duyurulan MAtrix 4 Türkiye'de 24 Aralık'ta çıkması bekleniyor. Matrix Resurrections"ın kadrosunda Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Christina Ricci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson ve Daniel Bernhardt gibi isimler yer alıyor.
THE MATRIX: RESURRECTIONS KONUSU
Garip anılarla boğuşan Neo'nun hayatı, kendini yeniden Matrix'in içinde bulduğunda beklenmedik bir dönüş alır. Yeni film orijinal serinin yıldızları Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss’u ikonik rolleri Neo ve Trinity olarak tekrar bir araya getiriyor.
THE MATRIX: RESURRECTIONS OYUNCULARI
1999 yılında yayınlanan "Matrix" filminin dördüncü devam halkası olan filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor. Neo karakterini bir kez daha Keanu Reeves'in canlandırdığı filmin kadrosunda Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith gibi isimler yer alıyor.