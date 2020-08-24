The Last of Us Part 2 için finalde Joel sürprizi

Ayrıca Film Grain efekti, dinleme modunu kapatma, hareket algılayıcı fonksiyonu ile nişan alma, bir nesneyi fırlatırken görüntülenen kavis göstergesini kapatma, nişan almayı hızlandırma ve nişan alırken eğim gücü ayarlarına ek olarak The Rat King ile olan karşılaşma, toplanabilir eşya takibi, toplanabilir eşyalar için geliştirilmiş dinleme modu ve ip için erişilebilirlik iyileştirmeleri yapılacak.