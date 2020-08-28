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HaberlerTeknoloji HaberleriThe Last of Us Part 2: Dina kendini izlerken göz yaşlarına boğuldu
GeriTeknoloji The Last of Us Part 2: Dina kendini izlerken göz yaşlarına boğuldu
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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 13:20 | 

The Last of Us Part 2: Dina kendini izlerken göz yaşlarına boğuldu

The Last of Us Part 2'de bulunan karakterlerden Dina'nın yüzüne hayat veren oyuncu Cascina Caradonna, oyunu açıp kendini gördüğü ilk sahnede göz yaşlarına hakim olamadı.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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The Last of Us Part 2'de Ellie ile birlikte ana hikayenin önemli karakterlerinden biri olan Dina'ya yüzüyle hayat veren Cascina Caradonna, kendini ilk kez oyunda gördüğünde şaşkınlığını gizleyemedi.

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Ellie ile pek çok sahnede yer alan Dina'nın Ellie ile ilk kez karşı karşıya geldiği sahnede göz yaşlarına hakim olamayan Caradonna'nın bu görüntüleri internette de ses getirdi.

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Caradonna, Dina'ya yüzünü verse de Dina'yı canlandıran o değildi. Bu nedenle de oyunu oynarken ilk kez kendini görme şansı buldu.

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Dina'ya hayat veren isim, West World dizisinde Elsie karakterine hayat veren Shannon Woodward oldu.

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Diğer yandan oyuna yeni bir güncelleme de geldi. The Last of Us Part 2 için yayınlanan yeni zorluk seviyesi, oyunu olabildiğince zor bir hale getiriyor. Ancak buna rağmen oyunun deneyimli isimleri bu zorluk seviyesinde de engel tanımıyor.

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Twitter'dan oyunu Grounded zorluk seviyesinde bitirdiğini belirten BeingHuman1993 isimli kullanıcı, oyunun final sahnesinden sonra ekrana gelen 'Credit' kısmında sürpriz bir detaya dikkat çekti.

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Joel'un oyunun başında Ellie için çaldığı 'Future Days' parçasının tam hali, isimler ekranda akıp giderken çalıyor ve bu, sadece bu zorluk seviyesine özel bir durum.

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Gelelim yayınlanan son güncellemenin detaylarına... Peki güncelleme ile The Last of Us Part II oynarken yeni neler göreceğiz?

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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan son güncelleme, The Last of Us Part II'nin yüklü olduğu konsollara hızlıca sunuldu. Güncelleme beraberinde önemli bir dizi yenilik getiriyor.

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Güncelleme ile oyuna yeni bir zorluk seviyesi geliyor. Gerçekçi zorluk seviyesi olarak adlandırılan bu zorluk seviyesinde oynayanlar çok daha az mühimmatla ve zorlu düşmanlarla mücadele etmek durumunda kalacak.

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Bu zorluk seviyesiyle oyuncuya sunulan pek çok olanak kaldırılıyor. Ekran göstergeleri, dinleme modu, ön-sipariş hediyeleri, bazı seçenekler ve oynanış değiştiricileri de kapatılıyor.

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Oyuna bu zorluk seviyesinin de üstüne bir zorluk seviyesi daha ekleniyor: Permadeath. Kalıcı Ölüm olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bu zorluk seviyesinde örneğin öldüğünüzde son kayıt edilen noktadan değil, bölümün en başında başlamak zorunda kalacaksınız.

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Örneğin Seatle 1. Gün bölümünde çok ilerlediniz; ancak bir noktada öldünüz. Bölümün en başından yeniden başlamak zorunda kalacaksınız.

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Ayrıca Film Grain efekti, dinleme modunu kapatma, hareket algılayıcı fonksiyonu ile nişan alma, bir nesneyi fırlatırken görüntülenen kavis göstergesini kapatma, nişan almayı hızlandırma ve nişan alırken eğim gücü ayarlarına ek olarak The Rat King ile olan karşılaşma, toplanabilir eşya takibi, toplanabilir eşyalar için geliştirilmiş dinleme modu ve ip için erişilebilirlik iyileştirmeleri yapılacak.

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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