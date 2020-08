Teknoloji Haber Giriş: 28 Ağustos 2020 - 13:20 | 28 Ağustos 2020 - 13:20

The Last of Us Part 2: Dina kendini izlerken göz yaşlarına boğuldu

The Last of Us Part 2'de bulunan karakterlerden Dina'nın yüzüne hayat veren oyuncu Cascina Caradonna, oyunu açıp kendini gördüğü ilk sahnede göz yaşlarına hakim olamadı.