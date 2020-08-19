Tevfik Fikret şiirleriyle anılıyor – İşte Tevfik Fikret şiirleri ve sözleri

TEVFİK FİKRET ŞİİRLERİ KUŞLARLA

Yazın Kuşlar uçar,

Ben koşarım.

Onların kanatları var,

Benim kanadım kollarım.

Kuşlar kanadını çırpar,

Ben de kolumu sallarım.

Uçun kuşlar, uçun kuşlar,

Hepinizle yarışım var.

BANA KİMSİN DİYE SORMA MELEĞİM



Bana kimsin diye sorma meleğim

Pek güzel dinle de izah edeyim

Nam-ı nâçizime ‘Fikret’ derler

Şi’re de nisbetimi söylerler

Kaldığım varsa da gâh ekmeksiz

Kalmadım şimdiye dek mesleksiz

Nur bekler gibi nısf-ı şebde

Bekledim on iki yıl mektebde

Sonra çıktım ne için bilmeyerek

Bu da bir cilve-i baht olsa gerek

Bab-ı Âli’ye müdavimlendim

Ehl-i namus diye mimlendim

Şimdi bir hayli eser sahibiyim

Ahmed Ihsan’da musahhih gibiyim

Saye-i lutf-i cihan-banide

Hocayım Mekteb-i Sultani’de…

SEN OLMASAN



Sen olmasan… Seni bir dakka görmesem yahut,

Bilir misin ne olur?

Şu gök, güneş ebediyyen kapansa, belki vücut

Soğuk geceyle uyuşmak yolunda çare arar

Ve bulur;

Fakat karanlığa mümkün müdür alıştırmak

Bütün güneşle ve göklerle beslenen rûhu,

Bu vurduğun rûhu?..

Sen olmasan… Seni bulmak hayali kaybolsa,

Yaşar mıyım dersin?

Söner yok olmana bir an inanmış olsa hayal;

Soğur, donar, kırılır senden ayrılınca bakış

Ne hazin

Gelir hayat o zaman hem vücuda, hem ruha,

Yaşar mıyız seni kaybetsek ah, ben, kalbim,

Bu mustarip kalbim?

Sen olmasan… Bu en içten bir itiraf işte :

Sen olmasan yaşamam :

Seninle bağlarımız hoş bir uzlaşım, işte;

Fakat bu bağ geri kalmaz ki ruhu ezmekten.

Akşam

Guruba karşı düşündüm sükûn içinde bunu :

Fena değil sevişip ağlamak, fakat yaşamak

Değer mi gözyaşına!..

YAĞMUR



Küçük, tekdüze, ürkek vuruşlar

Kafeslerde, camlarda titreşerek

Durmadan türkü söyler, ağıt yakar

Kafeslerde, camlarda titreşerek

Küçük, tekdüze, ürkek vuruşlar

Sokaklarda seller ağlaşır

Ufuk yaklaşır, yaklaşır, yaklaşır;

Bulutlar karardıkça zerrelere bir

Ağır, olgun dalgalanma gelir;

Bir soğuk gölge çevreyi bürür,

Gündüzden gece yarısı görünür.

Söner şimdi, görünürken demin

Maddesi karşımda bir alemin

Açılmaz ne bir yüz, ne bir pencere;

Ezgi söyler durmadan, ağıt yakar

Sokaklarda, damlarda hep titreşir

Küçük, istek dolu, inci gibi damlalar…