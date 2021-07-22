Teşrik Tekbiri ne zaman okunur ve biter? Teşrik Tekbiri nasıl getirilir? İşte Teşrik Tekbiri okunuşu
Teşrik Tekbirlerinin okunuşu mübarek Kurban Bayramı'nda ibadetlerini tam ve eksiksiz yerine getirecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın vermiş olduğu bilgilere göre; "Teşrik" Arapçada etleri doğrayıp kurutmak anlamına geliyor. Teşrik günlerinde kazâya kalan namaz, yine o günlerde kazâ edilirse Teşrik Tekbir-lerini de kazâ etmek gerekiyor. Peki, Teşrik Tekbiri ne zaman okunur? Teşrik Tekbiri nasıl getirilir? İşte, Teşrik Tekbiri okunuşu ve anlamı hakkında ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Teşrik Tekbirinin ne zamana kadar okunacağı bayramın üçüncü günü gelirken yeniden gündemde yer aldı. Kurban ibadetlerinin idrak edildiği bayramda Teşrik Tekbiri milyonlarca Müslüman tarafından getirilecek. Diyanet bilgisine göre, arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazın peşinde, selamdan sonra birer defa; “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir almak vaciptir. Buna “Teşrik Tekbiri” denir.
2
Teşrik Tekbirleri Nedir ve Ne Zaman Getirilir?
Hanefi meshebine göre bayramlardan önceki arefe gününde, sabah namazından başlayarak, bayramın son gününe kadar her farzın ardından Teşrik Tekbiri getirmek Müslümanlar için vaciptir. Şafii meshebine göre ise Teşrik Tekbirleri sünnettir. Teşvik Tekbiri;
“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur.” Olarak çevrilmektedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bizlere sunmuş olduğu bilgilere göre;
Eskiden bayramın ikinci gününde Mina’da kesilen kurbanların etler, bayramın kalan günlerinde güneşte kurumaya bırakılırmış. Bu günlere et kurutma günleri manasına gelen "eyyam-ı teşrik" yani "Teşrik günleri" denmekteydi. "Tekbir" ise Allah’ı yüceltmek anlamına gelmektedir.
3
Kurban Bayramının arefesinde sabah namazından başlayarak (9 zilhicce), 4. gününe ikindi namazına kadar olan sürede (13 zilhicce), farz ve ikindi namazlarından sonra ise 23 kez “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” kelimelerini söylemeye “teşrik tekbiri” denmektedir.
Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed’in görüşlerine göre, Hanefi mezhebinde tercih edilen Teşrik tekbirleri; ayrıca Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre;“Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.
Şafii Meshebinde ise;
“Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd; Allāhüekber kebîren ve’l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânallāhi bükraten ve asîlâ”
“Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na‘büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü’d-dîne ve lev kerihe’l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va‘deh ve nasara abdeh ve hezeme’l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber” ibarelerinin katılması ile yapılmaktadır.
4
Teşrik Tekbiri Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Biter?
Teşrik Tekbiri, Kurban Bayramı'nda getirilmektedir. Bunun yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Ramazan bayramı öncesinde de getirilmesinin herhangi bir sakıncası yoktur. Ayrıca Dinayet İşleri Başkanlığı'na göre;
Peygamber Efendimiz, Teşrik Tekbirinin Kurban bayramı arefe günü sabah namazından başlayarak, bayramın son gününde ikindi namazına kadar ve tabi ikindi namazı da dahil olmak üzere teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır. Teşrik Tekbiri mesheplere göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel olarak aynı amaca hizmet etmektedir. Mesheplere göre Teşrik Tekbiri;
5
Hanefi meshebine göre, Kurban bayramının afere gününün sabahından namaz ile başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazından sonra farza kadar 23 vakitte getirilmektedir. Teşvik getirme günlerinde ise kazaya kalan namazlar aynı gün içerisinde kılınırken yine teşvik tekbirleri getirilebilir.
Şafii meshebine göre; hacda bulunan kişi, telbiye görevinin bitiminden sonraki bayramın birinci günü öğle namazı ile dördüncü günü sabah namazı arasında tekbir getirebilir. Hacı olmayanlar da bu konuda onlara tabidir. Hacı olmayan kimseler de Kurban bayramının arefe günü akşam namazı ile bayramın dördüncü günü sabah namazın arasında tekbir getirebilir.