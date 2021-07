Teşrik Tekbiri ne zaman okunur ve biter? Teşrik Tekbiri nasıl getirilir? İşte Teşrik Tekbiri okunuşu

Teşrik Tekbirleri Nedir ve Ne Zaman Getirilir? Hanefi meshebine göre bayramlardan önceki arefe gününde, sabah namazından başlayarak, bayramın son gününe kadar her farzın ardından Teşrik Tekbiri getirmek Müslümanlar için vaciptir. Şafii meshebine göre ise Teşrik Tekbirleri sünnettir. Teşvik Tekbiri;



“Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd”



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çevirisine göre;



“Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur.” Olarak çevrilmektedir.



Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bizlere sunmuş olduğu bilgilere göre;



Eskiden bayramın ikinci gününde Mina’da kesilen kurbanların etler, bayramın kalan günlerinde güneşte kurumaya bırakılırmış. Bu günlere et kurutma günleri manasına gelen "eyyam-ı teşrik" yani "Teşrik günleri" denmekteydi. "Tekbir" ise Allah’ı yüceltmek anlamına gelmektedir.