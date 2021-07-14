Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter?

Teşrik tekbirleri ne zaman başlar? Mübarek Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Kurban ibadetlerinin idrak edildiği bayramda, teşrik tekbirinin nasıl yapıldığı bilgilerini tazelemek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Arefe günü ile birlikte başlayan teşrik tekbirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da açıkladığı tarihe kadar getirilebiliyor. İşte, Diyanet bilgisine göre teşrik tekbiriyle ilgili ayrıntılar...



TEŞRİK TEKBİRLERİ NASIL VE NE ZAMAN GETİRİLİR?



Teşrik tekbirlerinin ne zaman getirileceğine dair detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanmıştır;



Fakihler, arefe gününden önce ve bayramın dördüncü gününden sonra tekbir alınmayacağı ve cemaatle kılınan farz namazların arkasından tekbir alınması gerektiği hususunda ittifak etmiştir.



Teşrîk tekbirlerinin başlangıç ve bitiş vakitleri hususunda Hanefî mezhebinde tercih edilen ve günümüze kadar uygulanan Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed’in görüşlerine göre arefe günü sabah namazı ile bayramın dördüncü günü ikindi namazı arasında yirmi üç vakit farz namazdan sonra, Ebû Hanîfe’ye göre ise sadece arefe günü sabah namazı ile bayramın birinci günü ikindi namazı arasında sekiz vakit farz namazın ardından tekbir alınır.



