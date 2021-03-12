Teşkilat oyuncuları kimdir, konusu nedir? İşte Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu
Teşkilat dizisi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizi her hafta pazar akşamları ekrana geliyor. Diziyle, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana geliyor. İşte Teşkilat dizisi oyuncuları ve konusu
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Teşkilat oyuncuları ve konusu araştırılan konular arasında bulunuyor. Pazar akşamları ekrana gelen Teşkilat dizisi oyuncuları arasında Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman gibi isimler bulunuyor. Dizi, Türkiye tarihinin gerçek olaylarını ve gerçek kahramanlarını konu alıyor.
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TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI
Teşkilat dizisi oyuncuları arasında Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin bulunuyor.
Serdar – Çağlar Ertuğrul
Zehra – Deniz Baysal
Pınar – Ezgi Şenler
Ceren - Ezgi Eyüboğlu
Hulki - Nihat Altınkaya
Hakkı – Tuncer Salman
Mete – Mesut Akusta
Uzay- Serdar Yeğin
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TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU
Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.
Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!
"Teşkilat" dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak.