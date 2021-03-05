Teşkilat ne zaman başlıyor? İşte Teşkilat dizisi oyuncuları
Teşkilat dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Pazar akşamları yayınlanacak olan Teşkilat dizisi oyuncuları arasında Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi isimler yer alıyor. İşte dizinin konusu ve yayın tarihi hakkında bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Teşkilat dizisi oyuncuları ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Teşkilat dizisinde Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslararası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir. İşte dizinin oyuncuları
2
TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Teşkilat dizisi 7 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek.
TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI
Teşkilat dizisi oyuncuları arasında Timur Savcı ve Burak Sağyaşar, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin bulunuyor.
3
TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU
Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır.
Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı’nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!
"Teşkilat" dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak.