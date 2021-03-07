Teşkilat dizinin oyuncuları kimlerdir? Teşkilat nerede çekiliyor? İşte TRT'nin yeni dizi Teşkilat'ın konusu ve oyuncu kadrosu
MİT'in olağanüstü deneyimlerini anlatacak 'Teşkilat' dizisi her pazar TRT 1'de izleyiciyle buluşmaya başlıyor. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yapım, 7 Mart Pazar günü TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak. Diziseverler de yeni dizide rol alan oyuncuların kimler olduğunu ve dizinin genel konusunu merak ediyor. Öte yandan dizinin nerede çekildiği de sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, Teşkilat'ın konusu ne, oyuncuları kimler?
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'Teşkilat' dizisiyle, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sır gibi saklanan ve kale adıyla bilinen kampüsünden görüntüler ilk kez ekrana gelecek. MİT'in görev uygulama teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler ve İHA/SİHA teknolojisindeki son gelişmeler de izleyiciyle buluşacak. İşte, Teşkilat dizinin oyuncu kadrosu ve konusuna dair ayrıntılar...
Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi görmüştü. Dizi bu akşam ilk bölümü ile beğeniye çıkıyor.
Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği Teşkilat dizisinde, MİT'in olağanüstü deneyimleri senaryoya aktarılırken, Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor.
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Güçlü kadrosu ve görkemli prodüksiyonu ile merakla beklenen ve MİT'in bir anlamda perde arkasını gözler önüne serecek olan dizinin konusu ise şöyle;
Türkiye’ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye’nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.
Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve “resmen” ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar...
Mete Bey ekipte düşündüğü Zehra (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar (Ezgi Şenler), Hulki (Nihat Altınkaya), Uzay (Serdar Yeğin) ve Gürcan’la (Ahmet Uğur Say) tek tek görüşerek her birine, kendilerini tanıyan herkesin ve ailelerinin kendilerini “ölmüş bilmesi” gerektiğini söyler ve bunu kabullenmelerini teklif eder.
Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını bir araya getiren bu ekibin liderliği için teşkilatın en gözde ismi Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) seçilir. Serdar, vatan sevgisi ile aşkı Ceren (Ezgi Eyüboğlu) arasında kalırken (çünkü bu görevin gereği Ceren de Serdar’ı "ölmüş" bilecektir) her biri kendi alanında uzmanlaşmış istihbaratçılardan oluşan ekibin diğer üyeleri de geri dönüşü olmayan bir yola gireceklerinin farkına varırlar.
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DİZİNİN OYUNCU KADROSU
Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl.