Teselli ikramiyesi nedir, ne kadar? 2022 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi hakkında bilgiler
Teselli ikramiyesi, Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişine az bir zaman kala yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye çekilişi bu yıl 23:00’da yapılacak. Yılbaşı bileti alan vatandaşlar teselli ikramiyesini araştırmaya başladılar. Peki, teselli ikramiyesi nedir, ne kadar?
Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi için heyecan artıyor. Teselli ikramiyesi çekilişe az bir zaman kala araştırılan konular arasında yerini aldı. Geçtiğimiz yıl yılbaşı özel çekilişi için belirlenen teselli ikramiyesi tam 100 bin TL oldu. Bu yıl büyük ikramiye çekilişi 23:00’de yapılacak.
TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR?
Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek bir rakamla farklı olan bir bilete sahip olan kişiler teselli ikramiyesi almaya hak kazanırlar.
Teselli ikramiyesinin belirlenme yöntemiyle ilgili bilgilendirme Milli Piyango Online ekranı üzerinden yapıldı. Milli Piyango çekilişiyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtlandığı ekranda teselli ikramiyesiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı.
Teselli ikramiyesinin belirlenme yöntemiyle ilgili bilgilendirme Milli Piyango Online ekranı üzerinden yapıldı. Milli Piyango çekilişiyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtlandığı ekranda teselli ikramiyesiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.