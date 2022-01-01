Teselli ikramiyesi ne kadar? 2022 teselli ikramiyesi belli oldu....
2022 teselli ikramiyesi 31 Aralık gecesi yapılan çekilişle birlikte belli oldu. Teselli ikramiyesinde kazandıran rakamlar kamuoyuyla paylaşıldı. 2022 teselli ikramiyesi canlı yayında paylaşıldı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi nedir, 2022 teselli ikramiyesi ne kadar?
ı 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde toplam 13 kategoride çekiliş gerçekleşti. 120 milyon TL, 12 milyon TL, 1 milyon TL, 200 bin TL, 12 bin TL, 6 bin TL, 2 bin TL, 1000 TL, 500 TL, 300 TL, 240 TL, 120 TL (Amorti) ve 100 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi.
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
- 01091
- 02312
- 04118
- 04317
- 04416
- 04743
- 04865
- 05520
- 06605
- 07113
- 07965
- 09412
- 11158
- 11893
- 11940
- 12228
- 12776
- 13156
- 14838
- 15435
- 16097
- 16653
- 16879
- 18450
- 20056
- 20981
- 20989
- 22096
- 22866
- 22879
- 23888
- 24862
- 25104
- 26196
- 26248
- 27163
- 27496
- 31238
- 31681
- 32706
- 34516
- 34937
- 35179
- 35283
- 35295
- 35949
- 36482
- 36997
- 38031
- 38349
- 38911
- 39229
- 41005
- 42185
- 43347
- 45455
- 46326
- 46489
- 48840
- 50465
- 50571
- 50765
- 52536
- 53583
- 54223
- 55186
- 57183
- 57780
- 57966
- 58162
- 58290
- 58841
- 59554
- 59693
- 61007
- 68128
- 69008
- 69289
- 69371
- 69619
- 71494
- 73044
- 73278
- 73362
- 75813
- 76146
- 82910
- 84064
- 86369
- 87134
- 88810
- 89074
- 90456
- 91456
- 92743
- 92831
- 95083
- 95533
- 96042
- 97163
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.