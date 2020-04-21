Tescilli güzel mutfağa girdi!

Corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamayan ünlü isimler, vakitlerinin çoğunu mutfakta geçiriyor!
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Best Model 2017 Türkiye birincisi Aslıhan Karalar, önceki gün mutfağa girip mantı yaptı.
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Şefin mantısı
Üzerinde ‘chef’ yazan önlüğüyle hamur açan Karalar, “eserinin” görüntülerini Instagram’daki takipçileriyle de paylaştı.
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Sıla, YouTube kanalı için kuru fasulye pişiren eşi Hazer Amani’ye pilav yaparak eşlik etti. Ünlü şef Hazer Amani, kuru fasulye tarifi verdi. Amani pilav yapımında ise kendisini kameraya çeken eşi Sıla’dan yardım istedi. Ünlü şarkıcı eşinin ricasını kırmayıp pilav pişirdi. Amani, YouTube kanalına yüklediği bu videonun altına şu notu düştü: “Sevgili şair arkadaşım Mehmet Said Aydın da sosyal izolasyon günlerinde bizimle beraber mutfağa dalmış. Yumurta bile kıramayan biri olduğunu ama ısrarla kuru fasulye yapmak istediğini söyledi.
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Ben de onu kırmadım ve mutfağımızın bu vazgeçilmez lezzetinin aslında ne kadar kolay bir şekilde yapılabileceğini hem ona hem de sizlere göstermek istedim. Tabii ki kuru fasulyeyi pilavsız düşünemeyiz.
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Bu noktada da sağ olsun ‘Sevgili Kameramanım’ devreye girdi ve harika bir arpa şehriyeli pilav yaptı. Artık cacık, turşu ve kuru soğanı ayarlamak da size kalıyor.”
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Pizzalı kutlama
Keman sanatçısı Utku Barış Andaç, yeni yaşını evde eşi Aydilge’yle baş başa kutladı.
Çift, pasta yerine pizzayla kutlama yaptı. Pizzayı kendisinin pişirdiğini söyleyen Andaç, eşinin yemek yapamamasından dert yandı: “Besteleri ruhumu doyuruyor ama yemekleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim!”