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Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 10:48 | 

Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Tesbih namazının kılınışı hakkında bilgiler

Tesbih namazı, İslam dini içerisindeki önemi dolayısıyla özel günlerdeki ibadetlerde öne çıkmaktadır. Müslüman aleminin özel günlerde kıldığı Tesbih namazı, pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Kandillerde Allah-u Teala'ya hamd ü senalar etmek için kılınan tesbih namazı, internet üzerinden sorgulanmaya başlandı. Peki, tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? İşte, Müslüman aleminin merakla araştırdığı tesbih namazının kılınışı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bazı bilgiler

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Tesbih namazı kılınışı, kandil vesilesiyle akşam saatlerinde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Tesbih namazı kaç rekat kılınacak sorusuna alacakları cevaba göre ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının konuyla ilgili yayınladığı bilgilerini sorgulamaya başladı. Peki, tesbih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Tesbih namazında nasıl niyet edilir? İşte, Tesbih namazının kılınışı hakkında detaylı bilgiler...

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı için herhangi bir zaman sınırlaması yer almazken, genellikle yatsı namazının ardından kılınmaktadır.

Tesbih namazı toplamda 4 rekattır. Her rekatta 75 adet olmak üzere toplamda 300 kez tesbih duası okunur.

Tesbih duası: "Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym."

Her rekatta 75 kez tesbih duası okunurken şu sıralama dikkate alınır;

*Sübhâneke'den sonra 15 kez okunur (Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce),

*Eûzü Besmele, Fâtiha ve zamm-ı sûreden sonra 10 kez okunur,

*Rükûda 10 kez okunur,

*Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede) 10 kez okunur,

*Birinci secdede 10 kez okunur,

*İki secde arasındaki oturmada (celsede) 10 kez okunur,

*İkinci secdede 10 kez okunur.

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Dini rivayetlere göre bu namazın içerisinde Kur'an-ı Kerim'den sure okumak efdaldir. Hatta bu konuyla ilgili İbn Abbas'ın (r.a.) "et-Tekâsür, el-Asr, el-Kâfirûn, ve el-İhlâs" surelerinin bu namaz için olduğu görüşü de önem taşımaktadır.

Ayrıca, sürekli kılınmaması ve bir rekatının uzun sürmesi nedeniyle kılınışta meydana gelecek hatalar, sehiv secdesinde telafi edilir. Fakat bu secde esnasında ilave tesbihlerin okunması gerekmez.

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1.Rekat

İçten bir şekilde tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Tekbir çekilerek namaza başlanır.

*Sübhâneke‘den sonra 15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; “Subhane Rabbiyel Azim” deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

Böylece birinci rek’at kılınmış olur.
İkinci rek’ate kalkılır.

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2.Rekat

*Fatiha‘dan önce15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; “Subhane Rabbiyel Azim” deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih 

*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

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3.Rekat

*Sübhâneke‘den sonra
15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra
10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; “Subhane Rabbiyel Azim” deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

Böylece üçüncü rek’at kılınmış olur.
Dördüncü rek’ate kalkılır.

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4.Rekat

*Fatiha‘dan önce
15 kere tesbih

*Fatiha ve sure‘den sonra
10 kere tesbih

*Rüku tesbihinden (Ruka tesbihi: Ruku da; Subhane Rabbiyel Azim deriz 3 defa) sonra 10 kere tesbih

*Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

*Secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih

*Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

*2.secde tesbihinden (Secde Tesbihi: Secde de “Subhane Rabbiyel A’la” deriz 3 defa) sonra10 kere tesbih okunur.

Dördüncü rek’atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik, Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur ve namaz tamamlanır.

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