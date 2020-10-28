Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Tesbih namazının kılınışı hakkında bilgiler

Tesbih namazı kılınışı, kandil vesilesiyle akşam saatlerinde ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Tesbih namazı kaç rekat kılınacak sorusuna alacakları cevaba göre ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının konuyla ilgili yayınladığı bilgilerini sorgulamaya başladı. Peki, tesbih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Tesbih namazında nasıl niyet edilir? İşte, Tesbih namazının kılınışı hakkında detaylı bilgiler...



TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?



Tesbih namazı için herhangi bir zaman sınırlaması yer almazken, genellikle yatsı namazının ardından kılınmaktadır.



Tesbih namazı toplamda 4 rekattır. Her rekatta 75 adet olmak üzere toplamda 300 kez tesbih duası okunur.



Tesbih duası: "Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym."



Her rekatta 75 kez tesbih duası okunurken şu sıralama dikkate alınır;



*Sübhâneke'den sonra 15 kez okunur (Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce),



*Eûzü Besmele, Fâtiha ve zamm-ı sûreden sonra 10 kez okunur,



*Rükûda 10 kez okunur,



*Rükûdan kalkınca ayakta (kavmede) 10 kez okunur,



*Birinci secdede 10 kez okunur,



*İki secde arasındaki oturmada (celsede) 10 kez okunur,



*İkinci secdede 10 kez okunur.



